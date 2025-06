Nederlands elftal begint dankzij vroege goals tegen Finland uitstekend aan WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond zonder groots te spelen drie punten gepakt in zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Dankzij vroege goals van Memphis Depay en Denzel Dumfries won Oranje met 0-2 in Helsinki.

Bondscoach Ronald Koeman koos voor een enigszins verrassende opstelling. Nathan Aké begon als linksback, ondanks een seizoen vol blessureleed bij Manchester City. In de aanval stond Memphis in de punt, met Cody Gakpo en Jeremie Frimpong op de flanken.

Nederland begon scherp aan de wedstrijd. Al in de zesde minuut werd een defensieve fout van Finland afgestraft door Memphis, die profiteerde van een te korte terugspeelbal en met een handige intikker zijn 48ste interlanddoelpunt maakte. De aanvaller komt daarmee steeds dichter bij het record van Robin van Persie (50).

Nog geen twintig minuten later verdubbelde Oranje de score. Cody Gakpo leverde vanaf links een strakke voorzet af, waarna Denzel Dumfries voor zijn man kwam en beheerst binnentikte. Met zijn tiende goal voor Nederland is Dumfries nu de meest scorende verdediger van Oranje deze eeuw.

Ook daarna bleef Nederland de betere ploeg. Frimpong kreeg twee goede kansen, maar stuitte beide keren op doelman Lukás Hrádecky. Gakpo en Memphis waren eveneens gevaarlijk, al ontbrak het aan scherpte in de afronding. Aan de andere kant moest doelman Flekken eenmaal optreden na een schot van Antman.

Na rust zakte het niveau aanzienlijk. Reijnders en Memphis kregen nog kansen, maar vonden het net niet. Keeper Hrádecky hield Finland op de been met een knappe redding met zijn voet op een inzet van Memphis. Een schot van Gakpo eindigde even later in het zijnet.

De tweede helft kende verder weinig hoogtepunten. Stefan de Vrij verving in de rust al Jan Paul van Hecke, die een ongelukkige eerste helft kende en met geel op zak niet mocht blijven staan. In de slotfase kreeg Nederland nog één grote kans om de score op te voeren. Invaller Wout Weghorst verraste met een slim hakje op Frenkie de Jong, die plots oog in oog met de keeper stond. De middenvelder van FC Barcelona schoot echter naast.

Zo boekte Nederland een degelijke, maar weinig sprankelende zege in Helsinki. Koeman zei vooraf dat de drie punten in Finland van levensbelang zouden zijn om niet direct achter de feiten aan te lopen. Polen staat na twee wedstrijden al op zes punten in Groep G.