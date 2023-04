Nederlanders blinken uit en bezorgen Toulouse 0-4 (!) ruststand in bekerfinale

Toulouse is zeer hard op weg om de Coupe de France te veroveren. Thijs Dallinga scoorde in de finale tegen FC Nantes voor rust twee keer, terwijl ook Branco van den Boomen en Stijn Spierings zich hebben laten gelden met hun assists bij de 0-1 en 0-2 van Logan Costa. De ruststand in het Stade de France is daardoor maar liefst 0-4.

Al na vier minuten spelen kwam de ploeg van trainer Philippe Montanier op voorsprong. Van den Boomen zag zijn hoekschop precies goed vallen voor Costa, die de 0-1 tegen de touwen werkte. Ook bij de 0-2 speelde Van den Boomen een belangrijke rol. Zijn vrije trap kwam uiteindelijk bij de tweede paal terecht bij Spierings, die uitstekend voorgaf en Costa de kans bood om zijn tweede van de avond binnen te koppen. Aan de 0-3 ging een schitterende steekpass van Gabriel Suazo vooraf. De Chileen schilderde de bal met buitenkant rechts voor de voeten van Dallinga, die Nantes-doelman Alban Lafont met een subtiel lobje kansloos liet. De 0-4 kwam wederom op naam van Dallinga. De goaltjesdief profiteerde van slecht wegwerken van Lafont en tikte zo de vierde treffer van de avond binnen.

THE MOST UNLIKELY OF BRACE SCORERS, LOGAN COSTA ????(2001) DOUBLES THE LEAD!!! STIJN SPIERINGS WITH THE GREAT ASSIST!!! ??? @FootColic pic.twitter.com/ee6hAEFqnI — Football Report (@FootballReprt) April 29, 2023