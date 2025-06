Nederlander in EK-finale ondanks exit Jong Oranje: 'Ik geloofde het eerst niet'

Jong Oranje strandde in de halve finale van het EK in Slowakije. Desondanks is er Nederlandse inbreng in de finale tussen Engeland en Duitsland van zondag. De UEFA heeft Sander van der Eijk namelijk aangesteld als scheidsrechter.

Van der Eijk wordt tijdens de finale van het jeugd-EK geassisteerd door landgenoten Rens Bluemink en Stefan de Groot. Clay Ruperti is de vierde man. De VAR is niet in Nederlandse handen, want daarvoor is een Spanjaard aangesteld.

''Dat was wel even zenuwslopend'', beschrijft Van der Eijk tegenover De Telegraaf het moment dat hij het goede nieuws vernam van de UEFA. ''Je zit dan met alle overgebleven teams in de zaal.''

''Toen ik mijn naam hoorde, geloofde ik het eerst niet. Het moest echt even indalen. Een heel bijzonder gevoel. We wisten wel dat we een kans maakten, want na de kwartfinale werden we niet naar huis gestuurd'', aldus de Nederlandse arbiter.

Mario van den Ende (1992) en Björn Kuipers (2009) gingen Van der Eijk voor wat betreft een finale van een jeugd-EK. ''Dat zijn grote schoenen om te vullen. Dit is goed voor Nederland en het aanzien van het scheidsrechterskorps.''

De finale tussen Engeland en Duitsland vindt zondag plaats in het National Football Stadium in Bratislava. De aftrap is om 21:00.