Nederlander bereikt mondeling akkoord en gaat vertrekken naar Everton

Everton is dicht bij het aantrekken van Kenny Tete, zo meldt Fabrizio Romano zondag. De veertienvoudig international van het Nederlands elftal staat in de nadrukkelijke belangstelling van the Toffees en heeft reeds een mondeling akkoord bereikt.

Volgens de berichtgeving van de transfermarktexpert is Tete dicht bij een stap binnen de Premier League. De rechtsback is bereid te vertrekken bij Fulham, dat afgelopen seizoen elfde werd in Engeland.

Bij Everton ligt er een contract klaar dat Tete tot medio 2028 aan de club verbindt. Tete is zelf dus al akkoord over de arbeidsvoorwaarden en niets lijkt een transfer nog in de weg te staan.

Bij Fulham beschikt de Nederlander over een aflopend contract, dat hij besloot niet te verlengen. Daarom is de vleugelverdediger per 1 juli transfervrij op te halen. Of Tete een tekenbonus krijgt, wordt niet gemeld.

Afgelopen seizoen was Tete een vaste basiskracht bij Fulham, tot hij in december geblesseerd raakte aan zijn knie. Vier maanden later kon de vleugelverdediger pas zijn rentree maken. Uiteindelijk kwam Tete afgelopen voetbaljaargang tot 22 optredens in de Premier League, waarin hij 2 assists noteerde.

Tete maakte in de zomer van 2020 de overstap van Olympique Lyon naar Fulham voor een bedrag van circa drie miljoen euro. Drie jaar daarvoor vertrok hij bij Ajax voor vier miljoen euro.

Voor het Nederlands elftal kwam Tete in totaal veertien keer in actie sinds zijn debuut in 2015. Na de WK-kwalificatiereeks in 2021 is hij echter uit beeld geraakt bij Oranje.