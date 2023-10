Nederland ziet Frankrijk opnieuw inlopen op coëfficiëntenranglijst

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 09:40 • Wessel Antes

Ook na de tweede speelronde van de Europese competities loopt Frankrijk in op Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Met twee deelnemers aan de Champions League blijken de punten minder makkelijk te sprokkelen voor de Nederlandse top vier. Enkel AZ wist deze week de volle buit te pakken, maar toch liep Nederland uit op nummer zeven Portugal. Frankrijk komt er echter wel aan.

Er is Nederland alles aan gelegen om de vijfde plek op de vijfjarige UEFA-ranking vast te houden. Daarmee zou de Eredivisie liefst drie gegarandeerde plekken voor de Champions League (plus een voorrondeticket) afdwingen voor het seizoen 2025/26. Frankrijk hijgt Nederland echter in de nek en is in de eerste twee speelronden al flink dichterbij gekomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV wist dankzij de late remise met Sevilla (2-2) nog 0,2 punt binnen te halen in de Champions League. Feyenoord, dat eigenlijk meer verdiende op bezoek bij Atlético Madrid (3-2 nederlaag), verzamelde deze week geen punten in het miljardenbal.

Daardoor moest Nederland hopen op overwinningen van Ajax en AZ op donderdag om toch nog een goede weekscore neer te zetten. De Amsterdammers slaagden er echter niet in te winnen van AEK Athene (1-1), waardoor het duel in Griekenland slechts 0,2 punt opleverde voor Nederland. AZ was in eigen huis tegen Legia (1-0 winst) goed voor 0,4 punt.

Frankrijk haalde in totaal 1 punt op deze speelronde en mag daarvoor met name Toulouse (1-0 zege op LASK Linz) en RC Lens (2-1 overwinning tegen Arsenal) bedanken. Olympique Marseille speelde gelijk tegen Brighton & Hove Albion (2-2), terwijl LOSC Lille niet wist te winnen bij KÍ Klaksvik (0-0). Paris Saint-Germain (4-1 nederlaag bij Newcastle United) en Stade Rennes (1-0 verlies bij Villarreal) haalden helemaal geen punten op voor de Fransen.

Portugal pakte deze week wederom minder punten dan Nederland, ondanks een knappe zege van Braga op bezoek bij Union Berlin (2-3). Omdat zowel Benfica (1-0 bij Internazionale) als FC Porto (0-1 tegen Barcelona) onderuit ging leverde het miljardenbal Portugal slechts 0.333 punt op. Sporting Portugal wist dat aantal in de Europa League niet te verhogen, daar Atalanta in eigen huis met 1-2 te sterk was.

Nederland is de riante voorsprong op Frankrijk dus al bijna kwijt, al blijven de clubs uit de Ligue 1 nog wel achter de Eredivisionisten op de ranking. Portugal heeft een steeds grotere achterstand en heeft een wonder nodig om Nederland dit seizoen nog in te halen. Het verschil tussen Nederland en Portugal is inmiddels meer dan zeven punten.

Nederland pakte sinds het begin van dit seizoen 5,200 punten en is daarmee het best presterende land in strijd om plek vijf. Frankrijk verzamelde tot dusverre 4,250 punten, Portugal scoorde 4,000 punten, en ziet Nederland deze week dus wederom uitlopen.

De coëfficiëntenranglijst per 05-10-2023

5. Nederland 56,500 (+0,800)

6. Frankrijk 54,831 (+1,000)

7. Portugal 49,316 (+0,334)