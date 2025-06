Nederland Onder 19 sluit groepsfase EK mede door prachtgoal Kees Smit probleemloos af

Nederland Onder 19 heeft de groepsfase van het EK vrijdagavond probleemloos afgesloten. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen was in Boekarest met 4-2 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Engeland. Kees Smit, Zépiqueno Redmond (tweemaal) en Lucas Vennegoor of Hesselink tekenden voor de Nederlandse treffers.

Nederland was van tevoren al zeker van de eerste plek in Groep B. Ook was al duidelijk dat Roemenië, de nummer twee van Groep A, de tegenstander in de halve finale zal zijn.

Het was aan de ploeg van Van der Veen om met een lekker gevoel naar die halve finale toe te werken. En dat lukte probleemloos.

Smit opende de score op prachtige wijze halverwege de eerste helft. De middenvelder van AZ nam een corner kort op mede-AZ’er Kasper Boogaard, kreeg de bal terug en krulde vervolgens vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig in de verre bovenhoek raak: 1-0.

Bij rust stond het al 3-0. Redmond (schuiver in lange hoek) en Vennegoor of Hesselink (kreeg bal met wat geluk voor zijn voeten) waren daar verantwoordelijk voor.

In de tweede helft deed Engeland, met voormalig Ajacied Tommy Setford onder de lat, wat terug via Ethan Wheatley, die uit de draai scoorde: 3-1. Ook Redmond scoorde uit de draai (4-1), waarna Jesse Derry de eindstand in de blessuretijd met een van richting veranderd afstandsschot op 4-2 bepaalde.

Nederland treft in de halve finale dus Roemenië. Voor Engeland zit het toernooi erop: het land eindigde als derde in de poule. Duitsland gaat als nummer twee wél door naar de halve finale, door een late 1-2 zege op Noorwegen.