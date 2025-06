Nederland Onder 19 plaatst zich voor EK-finale tegen Spanje na probleemloze zege op Roemenië

Nederland Onder 19 heeft de finale van het EK bereikt. In de halve finale was de ploeg van bondscoach Peter van der Veen met 3-1 te sterk voor de leeftijdsgenoten van gastland Roemenië. In de finale treft Nederland donderdag Spanje, dat eerder op maandag na verlenging won van Duitsland.

Oranje speelt het hele toernooi al overtuigend, en won in de groepsfase probleemloos van achtereenvolgens Duitsland, Noorwegen en Engeland. In de halve finale was Roemenië, de nummer twee van Groep B, de tegenstander.

Nederland, met onder meer Feyenoorder Givairo Read, Ajacied Don-Angelo Konadu en AZ’er Kees Smit in de basis, kwam tien minuten voor rust op voorsprong. Ayoub Oufkir zette de bal voor vanaf rechts, Konadu werkte binnen met z’n schouder: 1-0.

Smit, die bij zijn tegenstanders wegdraaide en de bal in de benedenhoek schoof, tekende niet veel later ook voor de 2-0. De middenvelder was daarmee tot dusver in alle duels van Oranje op dit EK trefzeker.

Na de rust besliste Feyenoorder Aymen Sliti het duel al, nadat hij diep was gestuurd door Smit: 3-0. David Barbu deed daarna nog iets terug namens Roemenië, via een door Dies Janse aangeraakt afstandsschot. Bij die 3-1 zou het uiteindelijk blijven.

De finale vindt komende donderdag plaats, om 20:00 uur. Nederland neemt het daarin dus op tegen Spanje.

Waar Nederland in de groepsfase met negen punten uit drie duels winnaar was geworden van Groep B, was Spanje dat van Groep A. In de halve finale tussen Spanje en Duitsland stond het maandag na negentig minuten 3-3, waarna Spanje in de spectaculaire verlenging aan het langste eind trok: 6-5.