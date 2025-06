Nederland Onder 19 overtuigend naar halve finale EK na probleemloze zege

Nederland Onder 19 heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van het EK. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen won in Roemenië met 0-2 van de leeftijdsgenoten van Noorwegen, en is derhalve zeker van een plek bij de eerste twee in Groep B.

Zaterdag won Nederland het eerste duel al overtuigend van Duitsland: 0-3. Vergeleken met dat duel voerde bondscoach Van der Veen dinsdag één wijziging door: Elijah Dijkstra startte als linksback, in plaats van Mats Rots.

Verder was er opnieuw een basisplek voor onder meer Givairo Read, Kees Smit en doelman Joeri Heerkens, over wie Voetbal International eerder op dinsdag meldde dat hij in de belangstelling van Ajax staat.

Oranje domineerde het duel grotendeels, maar kwam pas halverwege de tweede helft op voorsprong. Smit draaide aan de rand van het strafschopgebied naar zijn linkerbeen en krulde de bal fraai in de verre hoek: 0-1.

Het was Don-Angelo Konadu die er in de 83ste minuut 0-2 van maakte. De aanvaller van Ajax tikte al vallend binnen, nadat Owen Panneflek de bal teruglegde.

Met zes punten uit twee duels gaat Nederland nu overtuigend aan kop in Groep B. Noorwegen staat derde met één punt. Engeland (één punt) en Duitsland (nul punten) komen later op dinsdag nog in actie.

Het laatste groepsduel voor Nederland vindt vrijdag plaats, tegen de leeftijdsgenoten van Engeland. De nummers één en twee van Groep B nemen het in de halve finales vervolgens op tegen de nummers één en twee van Groep A.