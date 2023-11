Nederland kwalificeert zich met pijn en moeite officieel voor EURO 2024

Zaterdag, 18 november 2023 om 22:38 • Laatste update: 23:08

Het Nederlands elftal heeft zich zaterdag officieel gekwalificeerd voor EURO 2024. Oranje overtuigde tegen Ierland allerminst, maar had genoeg aan een fraai doelpunt van Wout Weghorst: 1-0. Bart Verbruggen leek de voorsprong met een blunder weg te geven, maar de doelman had geluk dat er een buitenspelsituatie aan vooraf was gegaan: geen goal. Nederland gaat tweede eindigen in Groep B van de kwalificatie achter Frankrijk, dat met 14-0 (!) won van Gibraltar.

Jerdy Schouten maakte na anderhalf jaar afwezigheid zijn rentree in de basis. Het was voor de middenvelder van PSV zijn tweede interland. Voorin kreeg Wout Weghorst de voorkeur boven Donyell Malen, terwijl Verbruggen in het doel bleef staan, ondanks de terugkeer bij de selectie van Justin Bijlow. Ronald Koeman hield vast aan zijn systeem met drie centrumverdedigers.

De openingsfase van Oranje was bepaald niet flitsend te noemen. Het doelpunt van Weghorst in de twaalfde minuut leek dan ook niemand in de Johan Cruijff ArenA te hebben zien aankomen. De spits draaide op het middenveld knap weg bij een verdediger en kon met de bal aan de voet een zee aan ruimte overbruggen. Weghorst kwam schuin voor het doel uit en had afspeelmogelijkheden, maar koos voor een hard schot ineens in de korte kruising: 1-0.

Een ongelofelijk fout van Bart Verbruggen, maar buitenspel! ? ? Geen doelpunt voor de bezoekers en dus komt Oranje heel goed weg na ongeveer een uur spelen. Kijk mee: https://t.co/2LWj0TbQ44 pic.twitter.com/DkbYdJM83x — NOS Sport (@NOSsport) November 18, 2023

Wie dacht dat het spel van Oranje daarmee flitsender zou worden, kwam bedrogen uit. Nederland gaf weliswaar niets weg, maar creëerde nauwelijks kansen. In de laatste minuut van de eerste helft brak Reijnders na een hakje van Gakpo over links door. Het schot van de middenvelder kwam vanuit een lastige hoek en werd over getikt door doelman Gavin Bazunu.

Direct na rust kende Oranje een betere fase van ongeveer tien minuten, waarin Ierland behoorlijk onder druk kwam te staan. Simons had de pech dat de bal er via de hak van Gakpo niet in wilde, terwijl Weghorst korte tijd later op Bazunu stuitte. Daarna volgde een schot van achttien meter van Reijnders, dat door de Ierse keeper met veel moeite op de paal werd getikt.

Verbruggen liet de complete Johan Cruijff ArenA in de 59ste minuut schrikken door een simpel schot rechtdoor van Adam Idah door de benen te laten glippen. De bal was al de doellijn gepasseerd voordat Verbruggen alsnog ingreep, maar een geldige treffer werd het niet: Idah bleek in buitenspelpositie te hebben gestaan.

Koeman oogde aan de zijlijn zeer ontevreden over het spel van het Nederlands elftal en greep in door Joey Veerman in te brengen voor de teleurgestelde Gakpo. Reijnders zette in de 71ste minuut een uitstekende combinatie op met Weghorst en leek te gaan scoren, maar zijn laatste aanname was daar te zwak voor.

Ierland zette Nederland in de eindfase meer en meer onder druk, al leidde het niet tot echte kansen. Op de counter werd Oranje-invaller Malen nog gevaarlijk, maar de doorgebroken spits kreeg de bal niet voorbij Bazunu. De goalie kwam in de allerlaatste minuut zelf mee naar voren bij een vrije trap van Ierland, maar die kon door Weghorst worden weggekopt.