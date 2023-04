Nederland kan via unieke route nog dit jaar naar 4 (!) Champions League-tickets

Vrijdag, 21 april 2023 om 00:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:34

De uitschakeling van Feyenoord in de Europa League doet het Nederlandse voetbal pijn, maar daar tegenover staat het succes van AZ in de Conference League. Nederland heeft op de coëfficiëntenranglijst daarmee een unieke troef in handen: als de Alkmaarders alle drie de (eventueel) resterende wedstrijden in Europa winnen, dan haalt Nederland drie groepsfasetickets plus een voorrondeticket voor de Champions League binnen in het seizoen 2024/25.

De unieke kans voor de Eredivisionisten hangt samen met de uitschakeling OGC Nice in de kwartfinale van de Conference League tegen FC Basel (1-1 na reguliere speeltijd, 1-2 verlies na verlenging). Frankrijk is door de eliminatie van Nice zijn laatste Europese deelnemer kwijt en kijkt met argusogen achterom op de coëfficiëntenranglijst. Nederland rekende op die ranking eerder dit seizoen definitief af met Portugal en staat daarmee zesde, vlak achter de Fransen.

Feyenoord haalde met een 2-1 achterstand de verlenging in Rome, maar krijgt door de nederlaag in reguliere speeltijd geen coëfficiëntenpunten. AZ behaalde twee clubpunten met de zege op Anderlecht (2-0, 4-1 n.s.) plus een bonuspunt voor het bereiken van de laatste vier in de Conference League. De drie behaalde clubpunten worden voor Nederland gedeeld door vijf Europese deelnemers: 0,6 punt erbij.

Daarmee komt nummer zes Nederland op een achterstand van 1,264 punt op Frankrijk. Als het de Eredivisionisten lukt om de clubs uit de Ligue 1 nog dit seizoen af te troeven en plek vijf in te nemen op de ranking, dan levert dat een gigantische bonus op. In het seizoen 2024/25 start de nieuwe opzet van de Champions League. Vanaf dat moment krijgt de nummer vijf van de ranking een extra, derde groepsfaseticket voor de Champions League, plus een voorrondeticket voor de nummer vier van die competitie. Nederland is op plek zes nu al zeker van twee tickets voor de groepsfase (plus één voor de voorronde). Portugal moet het in 2024/25 zeker stellen met slechts één groepsfaseticket (plus één voorronde-).

Er is slechts één manier voor Nederland om Frankrijk nog dit voetbaljaar in te halen: AZ moet alles zetten op het feit dat ze vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen. Het is een enorme klus voor de Alkmaarders, die allereerst tweemaal moeten zegevieren tegen West Ham United. Daarna volgt dan een finale tegen de winnaar van het tweeluik tussen Fiorentina en FC Basel. Als de ploeg van Pascal Jansen ook het sluitstuk van de Conference League wint in reguliere speeltijd, dan heeft de eindsprint exact zeven clubpunten opgeleverd. Gedeeld door vijf deelnemers zou dat voor Nederland 1,4 punt zijn, genoeg om Frankrijk in te halen.