Nederland is klaar in Europa: AZ gaat na dapper voetbalgevecht onderuit tegen Tottenham Hotspur

Het Europees avontuur van AZ zit erop. De Alkmaarders gingen na een dapper voetbalgevecht met 3-1 onderuit tegen Tottenham Hotspur, ondanks een doelpunt van Peer Koopmeiners. Bij de Engelsen eiste Wilson Odobert de hoofdrol op met twee treffers, terwijl ook James Maddison het net vond.



Bij Tottenham Hotspur keerde Cristian Romero en Micky van der Ven terug in de basis. Ook Dominic Solanke verscheen weer fit aan de aftrap ten koste van Mathys Tel. Pedro Porro, Pape Sarr en Odobert kregen daarnaast de voorkeur ten faveure van Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur en Brennan Johnson.

AZ-trainer Maarten Maartens had vrijwel geen wijzigingen doorgevoerd. De Belg koos ervoor om de geblesseerde Mayckel Lahdo te vervangen door Ibrahim Sadiq.

AZ werd in de beginfase veelvuldig in de verdedigende stellingen gedwongen. Het eerste grote gevaar aan de Engelse kant volgde na ruim twintig minuten spelen. Een inslingerende voorzet van Son Heung-Min werd goed weggebokst door de alerte Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Een paar minuten later ging Wouter Goes in de fout bij het uitverdedigen. De verdediger schoot de bal tegen Son aan, die vervolgens goed breed legde op Odobert: 1-0.

Direct na rust kwam AZ verder in de problemen. De net ingevallen Mees de Wit leverde de bal kinderlijk eenvoudig in, waarna Spurs er snel uitkwam. Son hield goed het overzicht en zag Maddison met een geplaatst schot raak schieten: 2-0.

In een fase waarin AZ langzaam beter in de wedstrijd kwam was het opnieuw Lucas Bergvall met een negatieve hoofdrol. De Zweed werd gemakkelijk van de bal gezet in de eigen zestien door Koopmeiners, die met een doffe knal de Alkmaarders terug in de wedstrijd bracht: 2-1.

AZ leek het momentum te keren en ging op jacht naar de gelijkmaker. Spurs nam wat gas terug, maar kwam uit het niets vanuit de omschakeling op voorsprong. Son was opnieuw betrokken bij een doelpunt met een mooi hakballetje op Djed Spence. De linksachter zag zijn lage voorzet aan iedereen voorbij gaan en bij de tweede paal binnengetikt worden door Odobert: 3-1.



Met nog tien minuten op de klok kreeg Troy Parrott de kans om te scoren tegen zijn oude werkgever. Het schot van de Ier werd gekeerd door Guglielmo Vicario en ook de rebound van De Wit was een prooi voor de Italiaan. Zo verlaat Nederland het Europese strijdtoneel na de eerdere uitschakelingen van PSV, Feyenoord en Ajax.