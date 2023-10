‘Nederland is een voetballand dat duidelijk boven Griekenland uitstijgt’

Zondag, 15 oktober 2023 • Rian Rosendaal

Ruim een week na het bezoek van Ajax aan de OPAP Arena in Athene, is het de beurt aan het Nederlands elftal. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman speelt maandag namelijk een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland in de thuishaven die normaal is voorbehouden aan regerend landskampioen AEK Athene. Voetbalzone spreekt in aanloop naar de clash in de Griekse hoofdstad met de lokale journalist Antonis Oikonomidis over de huidige staat van de aanstaande Oranje-opponent.

Oikonomidis zoomt in de voorbeschouwing op Griekenland - Nederland in op de belangrijkste spelers in de selectie van bondscoach Gustavo Poyet. "Het legioen aan 'buitenlanders' valt het meeste op in dit elftal van Griekenland. Die specifieke generatie spelers bestaat uit aanvallende middenvelder Anastasios Bakasetas (Trabzonspor, red.), linksback Konstantinos Tsimikas van Liverpool, Nottingham Forest-doelman Odisseas Vlachodimos, West Ham United-verdediger Konstantinos Mavropanos en natuurlijk Vangelis Pavlidis van AZ. Dit zijn de meest bekende spelers van de Griekse ploeg, al zijn er meer spelers die steeds vaker in de spotlights staan", aldus de voetbalvolger uit Athene, die Poyet als coach hoog heeft zitten.

"Het is een bekend figuur die als trainer reeds ervaring heeft opgedaan op clubniveau en ook de nodige successen heeft gekend", verwijst Oikonomidis naar de lijst met clubs waarop onder meer de namen van Sunderland, Brighton & Hove Albion, AEK Athene en Real Betis prijken. "Hij arriveerde toen de Griekse ploeg middenin een wederopbouwfase zat. John van 't Schip, de vorige bondscoach, heeft duidelijk de eerste steen gelegd voor dat proces en Poyet probeert nu om het elftal naar een hoger niveau te tillen." Het optimisme in Griekse voetbalkringen werd alleen maar groter toen de Europees kampioen van 2004 in de Nations League groepswinnaar werd in een poule met verder Kosovo, Noord-Ierland en Cyprus. De zes duels leverden het fraaie aantal van vijftien punten op.

"En daarom speelt Griekenland in het voorjaar van 2024 in de finaleronde van de Nations League", vult Oikonomidis aan. "En dat is realistisch gezien ook de veiligste manier om kwalificatie voor het EK af te dwingen. Want het was niet gemakkelijk om vanaf het begin te geloven dat Griekenland het zou gaan redden in een kwalificatiegroep met Frankrijk en Nederland. En daarom gelooft iedereen in Griekenland en in de nationale ploeg dat een ticket voor het EK via de Nations League in de wacht zal worden gesleept. Niet kwalificeren wordt echt als een mislukking gezien hier. En voor dit getalenteerde team, de beste generatie spelers in tien jaar tijd, zou dat echt een mokerslag zijn."

Wellicht lukt het Griekenland om het EK van volgend jaar zomer via de kwalificatiepoule te bereiken. De Poyet-brigade heeft drie punten meer dan Nederland (twaalf om negen), al was daar wel een wedstrijd meer voor nodig. Er staat dus veel druk op de confrontatie in Athene van maandagavond. "Er heerst hier een traditie van respect voor het Nederlands elftal. We zijn hier allemaal opgegroeid met de mythe van de Koningin zonder kroon in de jaren 70", doelt de ervaren sportjournalist op de verloren WK-finales van 1974 en 1978. "Iedere Griek is daarom liefhebber van de Nederlandse manier van spelen, de voetbalfilosofie en de benadering van het spelletje. Het maakt dus niet uit wie er speelt, het respect onder de Griekse fans is altijd groot en Nederland zal altijd als een topland worden gezien. Een voetballand dat duidelijk boven ons uitstijgt."

Respect voor Koeman

Volgens Oikonomidis is er tevens veel respect voor Koeman, die als Europees kampioen met Oranje in 1988 en Europa Cup I-winnaar met Barcelona in 1992 veel indruk heeft gemaakt op de voetbalfans in Griekenland. "Maar iedereen die het voetbal een beetje volgt weet ook wat hij allemaal heeft bereikt als trainer. Koeman heeft als coach misschien niet altijd op absoluut topniveau gewerkt, maar het is een naam die overal een belletje doet rinkelen. En dat is de reden dat er hier zoveel respect is en dat er echt naar hem wordt opgekeken." Koeman en Oranje hadden begin september in ieder geval weinig moeite met de opponent van maandagavond. Dankzij doelpunten van Marten de Roon (17'), Cody Gakpo (31') en Wout Weghorst (39') werd het tegenvallende Griekenland heel eenvoudig verslagen.

Nederlagen zeggen overigens niet altijd alles. Griekenland verloor in aanloop naar EURO 2004 met maar liefst 4-0 van het Nederlands elftal in een oefenwedstrijd, om vervolgens tot ieders verrassing het EK te winnen. Oikonomidis verwacht echter niet dat Griekenland een dergelijk huzarenstukje twintig jaar later zal herhalen. "Nee. Dat was echt de grootste verrassing in de geschiedenis van de sport. Niet alleen van het voetbal. Het is onmogelijk dat zoiets nog een keer zal gebeuren en dat wordt zeker in Griekenland ook helemaal niet verwacht. Wat de mensen hier willen is dat de erfenis van 2004 wordt vertaald naar continuïteit en stabiliteit voor het nationale elftal. Op die manier kan men serieus de concurrentie aan met andere landen en met regelmaat deelnemen aan EK's en WK's. Daar snakken we al naar sinds dat gouden EK, want dat was ongeëvenaard. Dat moet de motivatie zijn om opnieuw de absolute top te bereiken."

Griekenland krijgt maandag al de kans om het een topland heel moeilijk te maken. Daarbij is zeker de steun van de ruim 32.000 supporters in de OPAP Arena nodig, weet ook Oikonomidis, die wel direct een kanttekening plaatst. "De sfeer zal niet zo zijn als tijdens AEK Athene - Ajax, al zal er waarschijnlijk wel een heet sfeertje ontstaan. Ik weet eerlijk gezegd niet eens zeker of de wedstrijd tegen Nederland wel uitverkocht zal zijn. De voetbalfans in Griekenland hebben nou eenmaal meer liefde voor hun clubs dan voor de nationale ploeg. En wat ook zo is: de liefde voor het Griekse elftal is er vaak alleen als er overwinningen worden geboekt en er succes is."