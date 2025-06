Nederland haalt op feestavond voor Memphis Depay genadeloos hard uit tegen Malta

Het Nederlands elftal heeft tijdens de tweede wedstrijd van het WK-kwalificatiecyclus met grote cijfers gewonnen. Na de eerdere zege op Finland (0-2) was de ploeg van Ronald Koeman flink wat maatjes te groot voor Malta: 8-0. Het werd een feestavond voor Memphis Depay, die zich met twee goals (en een assist) naast Robin van Persie schaarde als topscorer aller tijden van Oranje.

Ronald Koeman voerde in zijn basiself vier wijzigingen door ten opzichte van de vorige interland met Finland. Stefan de Vrij, Micky van de Ven, Justin Kluivert en Xavi Simons begonnen allen ditmaal wel in de basis. Zij vervingen respectievelijk Jan Paul van Hecke, Nathan Aké, Tijjani Reijnders en Jeremie Frimpong.

In het nieuwe jasje liet een fris Nederlands elftal zich vanaf het begin gelden, tegen een Malta dat opvallend hoog het veld bezette. Kluivert noteerde de eerste grote kans van de wedstrijd, maar schoot van dichtbij ver over. Even later was het wel raak. Het was Memphis die na negen minuten zijn naam achter zijn 49ste Oranje-treffer zette.

Nadat Juan Corbalan Justin Kluivert deed struikelen - en het scheidsrechterlijke negeren van VAR-advies - ging de bal op de penaltystip. Vanaf elf meter maakte de man uit Moordrecht geen fout: 1-0. In de Euroborg was de vijftigste interlandtreffer een kwestie van tijd. Na een kwartier spelen was het zover.

Nadat de aanvaller eerst een poging nog over de lat zag vliegen, was het even later wel raak. Op aangeven van Denzel Dumfries haalde Memphis verwoestend en in één keer uit: 2-0. Met die vijftigste Oranje-treffer evenaarde de aanvaller het record van Robin van Persie.

Daarmee was de Oranje-storm echter nog niet gaan liggen, want ook Virgil van Dijk zette zijn naam binnen twintig minuten op het scorebord. De aanvoerder dekte agressief door, ontving de bal terug van Frenkie de Jong en haalde de trekker kort over. Malta-doelman Henry Bonello zag de bal in de hoek vliegen.

De opponent had de harde les geleerd en zakte toch wat in. Toch kwam Oranje nog tot voldoende kansen. Een cruciaal blok voorkwam een vierde Oranje-treffer van Cody Gakpo. Dumfries wist de bal na een scherpe voorzet kort nadien niet genoeg te drukken: ver over. De rechtsback zag even later Bonello redding brengen in de korte hoek.

Xavi Simons kon vlak na rust de vierde Nederlandse treffer op het scorebord zetten, maar zijn vrije kopkans was niet aan hem besteed. Even later was de aanvaller van RB Leipzig trefzeker en wederom was er een rol weggelegd voor de kersvers mede-topscorer aller tijden van Oranje. Op aangeven van Memphis werkte Simons na een uur spelen wél de bal tegen de touwen: 4-0.

Voor Memphis zat de wedstrijd daarna erop. Zijn vervanger, Donyell Malen, liet zich al snel gelden. Na een slimme steekbal van Simons en een harde, lage voorzet van Van de Ven was Malen direct na zijn invalbeurt trefzeker. Met een hele slimme pass stelde de Aston Villa-man ook mede-invaller Noa Lang - die slim vrijliep - in staat om te scoren: 6-0.

Malen zelf positioneerde zichzelf even later perfect om de zevende van de avond binnen te schieten en het slotakkoord was voor Van de Ven, die na een chaotische situatie in de zestien de bal knap binnen volleerde: 8-0. Door de tweede zege in de WK-kwalificatiecyclus heeft Oranje uitstekende papieren in handen om zich te plaatsen voor het eindtoernooi.