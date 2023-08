Nederland doet uitstekende zaken in coëfficiëntenstrijd: 4 CL-tickets lonken

Nederland heeft de afgelopen weken uitstekende zaken gedaan in de zogeheten 'coëfficiëntenpolonaise'. AZ en FC Twente waren in de voorrondes van de Conference League te sterk voor hun tegenstanders uit Andorra, Zweden en Letland. Ook PSV boekte twee overwinningen op het Oostenrijkse Sturm Graz en haalde belangrijke punten binnen. Hoe staan we er precies voor en wat kan er nog gebeuren?

Nederland kwalificeerde zich afgelopen jaar als zesde land op de ranglijst voor de Europese competities. Daarmee hebben we Portugal definitief achter ons gelaten en gaat de nummer twee van het huidige Eredivisie-seizoen meteen de groepsfase van de Champions League in. Als AZ de Conference League had gewonnen vorig jaar, gingen we zelfs Frankrijk nog voorbij en kwalificeerden we ons als vijfde.

Goedemorgen, we beginnen de vrijdag met de huidige stand in onze coëfficiëntenregio: #5 ????Nederland 53.600 (+0.600) 5/5 #6 ????Frankrijk 52.081 (+0.167) 6/6 ...... #7 ????Portugal 47.316 (+0.167) 4/6 De volledige ranglijst vind je op https://t.co/MHed8HQ996 — Coëfficiënten (@uefacoef) August 18, 2023

Momenteel is de vijfde plaats dus in handen van Frankrijk, dat Paris Saint-Germain en RC Lens afvaardigt voor de groepsfase van de Champions League. Nummer drie van het afgelopen Ligue 1-seizoen, Olympique Marseille, is in de voorronde onderuit gegaan tegen Panathinaikos (2-2, 5-3 verlies na strafschoppen) en kwalificeert zich dus niet voor de groepsfase van de Champions League, maar voor de Europa League. Dat is een hard gelag voor de Fransen, daar deelname aan de Champions League een enorme hoeveelheid bonuspunten oplevert. Als PSV weet af te rekenen met Rangers FC en de groepsfase van het miljardenbal wel haalt, doet Nederland dus hele goede zaken.

Nieuwe opzet vanaf 2024/25

Het wordt zelfs nog mooier. De Champions League telt vanaf 2024/25 36 deelnemers, in plaats van 32. De groepsfase zal vanaf dan tot het verleden behoren. Deze wordt vervangen door een enkele competitiefase inclusief alle deelnemende teams. Elke club krijgt nu gegarandeerd minimaal 8 competitiewedstrijden tegen 8 verschillende tegenstanders (vier thuiswedstrijden, vier uitwedstrijden) in plaats van de vorige zes wedstrijden tegen drie teams, gespeeld op basis van thuis en uit.

Door de uitbreiding krijgt de nummer vijf van de coëfficiëntenranglijst drie gegarandeerde tickets voor de eerste fase van het toernooi én daarbovenop een ticket voor de voorrondes van de Champions League. Dankzij de uitstekende prestaties van Nederlandse ploegen afgelopen jaren staat de Eredivisie momenteel op deze felbegeerde vijfde plaats. Als PSV, Ajax, AZ en FC Twente zich kwalificeren en samen met Feyenoord een aantal overwinningen boeken in de groepsfases van de Europese toernooien, is de kans levensgroot dat Nederland in 2024/25 maar liefst drie clubs mag afvaardigen naar de eerste fase van de Champions League.

Portugal

Portugal speelde voorheen ook nog een kleine rol van betekenis in de coëfficiëntenlijst, maar dat land lijken we definitief voorbijgestreefd. Ook dit seizoen doen de Portugezen belabberde zaken in de coëfficiëntenpolonaise: in de voorronde van de Conference League werd FC Arouca uitgeschakeld door het Noorse SK Brann (3-1) en Victoria SC verslikte zich in NK Celje (4-4, 4-2 verlies na strafschoppen). Mede hierdoor kijkt Portugal nu tegen een achterstand van meer dan zes hele coëfficiëntpunten aan ten opzichte van Nederland.

Nederland is dus favoriet om zich volgend jaar als vijfde Europese competitie te kwalificeren voor de Europese toernooien, maar we kunnen ons nog niet rijk rekenen. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk Nederlandse clubs de groepsfase halen en daarin ook punten weten binnen te slepen. Mocht het lukken en Nederland kwalificeert zich als vijfde, dan krijgen we in 2024/25:

- 3 tickets voor de eerste fase van de Champions League

- 1 ticket voor de voorronde van de Champions League

Ook de Europa League en de Conference League breidden hun deelnemersveld uit van 32 naar 36 deelnemers. Dit betekent dat de winnaar van de TOTO KNVB Beker zich direct zal plaatsen voor de eerste fase van de Europa League. De nummer vier van de Eredivisie-ranglijst speelt dan in de voorronde van de Europa League. Ook is het niet ondenkbaar dat Nederland wellicht drie tickets krijgt voor de voorronde van de Conference League, waar we er nu twee hebben. Maar dat laatste is nog niet bekend.