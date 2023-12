Nederland beleeft dramatische coëfficiëntenweek en kijkt angstvallig achterom

Nederland heeft een dramatische speelronde beleefd als het gaat om de coëfficiëntenranglijst. De Eredivisie raakte met AZ een Europese deelnemer kwijt, terwijl Frankrijk en Portugal met alle groepsfaseclubs overwinteren in een van de toernooien. Nederland (nummer 6) kan het bijbenen van Frankrijk (5) op de ranglijst vergeten, maar nog belangrijker: Portugal (7) kruipt een heel stuk dichterbij.

PSV verzekerde zich twee weken geleden al van overwintering in de Champions League en haalde daarmee vijf zeer welkome bonusclubpunten binnen. De Eindhovenaren voegden daar deze week een puntje aan toe via een gelijkspel tegen Arsenal (1-1).

Nederland haalde geen punten via Feyenoord, dat in de Champions League verloor van Celtic (2-1). De Rotterdammers kunnen met een vervolg in de Europa League nog wel een belangrijke bijdrage gaan leveren op coëfficiëntenvlak.

Belangrijk voor Nederland is dat Ajax zich in de Europa League met een zege op AEK Athene (3-1) verzekerde van een overgang naar de Conference League. Bonuspunten levert de derde plek van Ajax in zijn Europa League-poule niet op, wel worden twee clubpunten toegekend voor de zege op AEK.

AZ kon het in de Conference League niet bolwerken tegen Legia Warschau (2-0). De Alkmaarders zijn daarmee uitgeschakeld in Europa. Het is een gigantische aderlating voor Nederland, zeker omdat de Conference League de laatste jaren juist zeer lucratief bleek op coëfficiëntenvlak.

Frankrijk

Frankrijk beleeft een ongekend succesvol Europees seizoen en overwintert met al zijn zes deelnemers in een van de drie toernooien. Daarmee zullen de Ligue 1-clubs na de winterstop ongetwijfeld uit gaan lopen op Nederland, dat slechts drie van de vijf deelnemers overhoudt.

Paris Saint-Germain had aan een punt tegen Borussia Dortmund (1-1) precies genoeg om de Champions League-poule te overleven, terwijl RC Lens zich tegen Sevilla (2-1 winst) knap verzekerde van een overgang naar de Europa League.

Ook in de Conference League haalt Frankrijk een karrevracht aan punten binnen. Lille OSC won van Klaksvík (1-0) en werd zo ongeslagen winnaar van Groep A. Het enige smetje op de Europese avond voor Frankrijk was de nederlaag van Stade Rennes tegen Villarreal (2-3). Rennes gaat daardoor niet als groepswinnaar, maar als runner-up door in de Europa League.

Portugal

FC Porto won spectaculair van Shakhtar Donetsk (5-3) en was al zeker van overwintering in de Champions League. Benfica bungelde op de rand van Europese uitschakeling, maar verzekerde zich via een zege op Red Bull Salzburg (1-3) van een overgang van het miljardenbal naar de Europa League.

Sporting Braga verloor van Napoli (2-0), maar eindigt eveneens derde in zijn Champions League-poule. Sporting Portugal was al zeker van overwintering in de Europa League en voegde daar met een overwinning op Sturm Graz (3-0) twee clubpunten en extra elan toe.

De eindconclusie voor kalenderjaar 2023

Nederland leek dit seizoen aardig mee te komen met directe concurrent Frankrijk, maar moet de clubs uit de Ligue 1 nu laten gaan op de ranglijst. De Eredivisionisten moeten zich voorlopig richten op plek zes. Die plek behouden is cruciaal, omdat die recht geeft op twee groepsfasetickets voor de Champions League.

Deze week haalde Nederland slechts 0,6 punt binnen, terwijl Portugal liefst 2,2 bijschreef. De voorsprong op de Portugezen is nog altijd heel groot (6,8 punten) voor de Eredivisionisten, waardoor de zesde plek dit seizoen waarschijnlijk niet meer bedreigd wordt. Portugal blijft voor de lange termijn echter een zeer geduchte concurrent.

Coëfficiëntenranglijst per 15 december

1. Engeland - 100,553 (+4,125 deze speelronde)

2. Spanje - 86,114 (+1,875)

3. Italië - 83,284 (+3,715)

4. Duitsland - 80,909 (+2,285)

5. Frankrijk - 62,164 (+2,500)

6. Nederland - 59,900 (+0,600)

7. Portugal - 53.149 (+2,166)

8. België - 46.000 (+3,000)

Welke plek is goed voor welke tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)

