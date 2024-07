NEC'er neemt na zes maanden officieel afscheid en tekent ruim 5.000 kilometer verderop

Sylla Sow is officieel speler van het Saudische Al-Najmah. De 27-jarige spits laat NEC daarmee definitief transfervrij achter zich, nadat de Nijmegenaren de aanvaller op de slotdag van de winterse transfermarkt overnamen van Go Ahead Eagles.

Zo komt er na bijna zes maanden een einde van het dienstverband van Sow in het Gofferstadion. De rechtspoot werd in januari onder luid gejuich opgepikt uit Deventer. Hij geldt namelijk als kind van de club. Hij werd niet alleen geboren in de stad aan de Waal, maar speelde er ook in de jeugdopleiding.

"Ik ben heel trots om Nijmegenaar te zijn en in De Goffert te spelen", zei Sow een half jaar geleden tijdens zijn presentatie. "Ik ben supporter, dat zal altijd zo blijven. Ik kom hier uit de stad, ben ballenjongen geweest en heb zelf in de jeugd hier gespeeld."

Sow, die in het Goffertstadion tekende tot het einde van het seizoen, met optie voor nog een jaar, kwam na de winterstop bij alle NEC-wedstrijden in actie. In die achttien wedstrijden (15 competitieduels en 3 bekerpotjes) was het jeugdproduct goed voor twee doelpunten en drie assists.

Vooral in de wedstrijd tegen PSV liet Sow zijn voeten spreken. Mede door zijn treffer en assist in die bewuste wedstrijd (3-1 winst) werd NEC de enige ploeg in de Eredivisie die landskampioen PSV versloeg en de Eindhovenaren zo stripte van een ongeslagen kampioenschap.

Nu kiest de 27-jarige Sow voor een financieel interessant avontuur. Al-Najmah, een tweededivisionist uit Saudi-Arabië, maakt de komst van de Nederlander bekend via de officiële kanalen.

Afgelopen seizoen eindigde de ploeg, die vanaf dit seizoen geleid wordt door de 47-jarige Portugees Mário Silva, op de negende plek. Een verdienstelijke prestatie, daar het hun eerste jaar was op het tweede niveau in Saudi-Arabië.