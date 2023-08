NEC wil aantal Japanners in clubhistorie direct verdubbelen met talent (19)

NEC werkt aan de komst van Kodai Sano, zo meldt Voetbal International. De negentienjarige middenvelder van Fagiano Okayama moet de tweede Japanner ooit worden bij de Nijmeegse club. Koki Ogawa, die eerder deze zomer werd aangetrokken, was de eerste. Laatstgenoemde was bij zijn debuut afgelopen weekend al trefzeker.

Sano speelde onlangs zijn jonge leeftijd al 50 officiële wedstrijden voor Fagiano (5 goals, 6 assists). Die club komt uit in de J2 League, het op een na hoogste niveau in Japan. Sano moet in tegenstelling tot Ogawa een definitieve transfer maken naar Nijmegen. Ogawa wordt in principe gehuurd, al kan de centrumspits wel middels een optie tot koop definitief overkomen na dit seizoen.

Sano zal, in individuele zin, hopen net zo te debuteren als zijn landgenoot. Ogawa was goed voor de derde treffer in de met 3-4 verloren seizoensopening tegen Excelsior. Trainer Rogier Meijer trok daarin pijnlijke conclusies. Hij wil zich nog verder versterken op de transfermarkt, ook gegeven het feit dat Sontje Hansen geblesseerd uitviel.

Mocht Sano komen, wordt hij alweer NEC's tiende aanwinst deze zomer. Naast Ogawa kwamen ook Lars Olden Larsen (Pari NN), Bram Nuytinck (Sampdoria), Mees Hoedemakers (SC Cambuur), Hansen (Ajax), Rober (Real Betis, huur) (Mathias Ross (Galatasaray, huur), Youri Baas (Ajax, huur) en Brayann Pereira (AJ Auxerre, huur) al naar het Goffertstadion. Daar stond onder meer het vertrek van smaakmakers Oussame Tannane (naar Umm Salal) en Ibrahim Cissoko (Toulouse) tegenover.