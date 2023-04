NEC voelt zich ‘verschrikkelijk gedupeerd’ en heeft verzoek voor de KNVB

Zondag, 23 april 2023 om 09:50 • Guy Habets

Het definitief staken van de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC op zaterdagavond doet niet alleen pijn in het noorden van het land. De gasten uit Nijmegen voelen zich 'verschrikkelijk gedupeerd', zo liet algemeen directeur Wilco van Schaik na afloop weten tegenover Voetbal International. Hij hoopt dat de KNVB coulant is met het vinden van een datum voor het eventueel uitspelen van het restant.

De wedstrijd in Euroborg werd na ruim een kwartier voetballen gestaakt toen een onverlaat een beker met inhoud tegen de grensrechter aan gooide. Van Schaik heeft er alle begrip voor dat na overleg uiteindelijk werd besloten om niet meer te voetballen. "Omdat we hebben afgesproken dat we dit moeten uitroeien. Dan moeten we ook handhaven. Ook al gedragen 19.999 mensen zich keurig en is het één gek die het doet. Als je die afspraak maakt, kan je niet zeggen: nu spelen we toch maar door."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch levert het de nodige praktische én sportieve problemen op voor NEC. "Wij zijn verschrikkelijk gedupeerd", maakt Van Schaik duidelijk. "Daar kan FC Groningen niks aan doen. Het is onze verste uitwedstrijd. Onze spelers komen vannacht om half twee in Nijmegen aan. En moeten ze dan over een paar dagen weer? Dat lijkt me niet reëel. Morgen zijn ze vrij. Maandag komen ze weer op de club. Ze hebben wel een paar dagen nodig. Dan kan het niet zo zijn dat deze wedstrijd in verband met het drukke schema even snel voor Koningsdag ingehaald moet worden."

Vorige week, toen NEC op eigen veld pijnlijk onderuit ging in de Gelderse derby tegen Vitesse (1-4), stapte Van Schaik voor de wedstrijd zelf nog het veld op om de supporters toe te spreken. De wedstrijd verliep vervolgens zonder incidenten, maar dat bleek geen voorbode voor andere wedstrijden. "Kennelijk moeten we het toch steeds blijven herhalen. Hoe vaak hebben we het erover gehad de laatste tijd? Blijkbaar moet je ook die ene gek steeds blijven aanspreken."