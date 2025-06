NEC-trainer Rogier Meijer heeft heel duidelijk advies voor Ajax-doelwit Robin Roefs

Rogier Meijer raadt Robin Roefs af om de stap naar Ajax te maken, zo vertelt de trainer in gesprek met De Gelderlander. De trainer van NEC adviseert de 22-jarige doelman om nog een jaar lang wat extra vlieguren te maken in Nijmegen.

Niet alleen Ajax zit achter de goalie uit Heeswijk aan. Ook PSV heeft de Jong Oranje-sluitpost op de radar en Feyenoord informeerde evenwel naar hem, maar schrok van de vraagprijs die NEC hanteerde.

Die is namelijk ook fors. Volgens Voetbal International verlengt men in Nijmegen zes miljoen euro voor de diensten van Roefs. Meijer werkte als hoofdtrainer van NEC de afgelopen jaren intensief samen met de keeper en is onder de indruk van hem.

"In de jeugd was Robin nog een dunne spriet, maar inmiddels staat er een kerel van 1.93 meter. ", aldus de bij NEC vertrekkende oefenmeester. "Hij heeft het juiste postuur voor een keeper. En daarbij heeft hij zich afgelopen seizoen echt gemanifesteerd.

"Hij kan alles", vervolgt Meijer, die bij de nummer acht van de Eredivisie wordt opgevolgd door Dick Schreuder. "Hoge ballen, is sterk op de lijn en in de één-tegen-één en kan meevoetballen. Dit is echt het jaar van zijn doorbraak geworden. Hij heeft iedereen overtuigd."

Toch komt de stap naar Ajax misschien nog iets te vroeg, meent hij. "Ik denk dat nog een jaar in de basis bij NEC beter voor hem is. Dan speelt hij alles en wordt hij nóg beter. Hij moet vlieguren maken."

"Gaat pakweg Ajax hem meteen als eerste keeper inzetten?", vraagt Meijer zich af. "Met de belangen in de Champions League? De druk bij een topclub is vele malen groter dan bij NEC. Wat doet de trainer bij tegenslag? Bij een foutje?"

"Bij een topclub zal Roefs ontegenzeggelijk op een hoger niveau trainen. Maar wedstrijden vormen de echte graadmeter. Het podium van de waarheid. Ik twijfel niet aan zijn niveau. Maar ik denk dat hij toch als een ideale tweede keeper wordt gezien. En dan? Eerlijk? Ik zou het dan niet doen", besluit hij overtuigd.