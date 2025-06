NEC sorteert voor op mogelijk vertrek Roefs naar Ajax en bereikt akkoord met Argentijn

NEC houdt sterk rekening met een vertrek van Robin Roefs. De doelman staat in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, terwijl ook PSV wordt genoemd als mogelijke optie. Soccernews-journalist Mounir Boualin meldt dat de Nijmegenaren een akkoord hebben bereikt met Gonzalo Crettaz van CD Castellón.

Crettaz is een 25-jarige Argentijnse doelman, die ook over de Spaanse nationaliteit beschikt. De Nijmegenaren nemen hem transfervrij over van Castellón, dat hem in 2023 transfervrij overnam van UD Logroñés. Daarvoor keepte hij in de jeugd van onder meer Málaga en Valencia.

"Alle partijen zijn akkoord wat betreft de move", schrijft Boualin. Nadat het papierwerk in orde is gemaakt, wacht de in Buenos Aires geboren doelman alleen nog de medische keuring in het Goffertstadion.

Dat NEC is uitgekomen bij Castellón, is uiteraard geen verrassing. De onlangs aangestelde NEC-trainer Dick Schreuder stond daar anderhalf jaar onder contract en liet de club promoveren van het derde naar het tweede niveau van Spanje.

Schreuder arriveerde in de zomer van 2023 bij Castellón, dat zich diezelfde zomer ook versterkte met Crettaz. De in Spanje opgegroeide doelman, die een transferwaarde van 800.000 euro heeft, speelde 79 wedstrijden voor Castellón.

Eerder werd al duidelijk dat Ajax in Roefs een interessante optie ziet voor de keeperspositie. De boomlange international (22) van Jong Oranje heeft in Nijmegen een contract tot medio 2028. PSV werd ook genoemd, al lijkt die club definitief te zijn overgeschakeld naar Daniel Peretz (Bayern München) en Nick Olij (Sparta Rotterdam).

NEC zou zo'n zes miljoen euro verlangen voor Roefs, een bedrag dat Ajax te gortig is. De Amsterdammers hopen daarom Kristian Hlynsson te betrekken in de deal, meldde Boualin eerder, al lijken de Gelderlanders vooral geïnteresseerd in Tjaronn Chery (Royal Antwerp) en de transfervrije Oussama Tannane.