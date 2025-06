NEC Nijmegen versterkt zich per direct met 22-voudig Oranje-international

NEC Nijmegen heeft zich versterkt met Jetro Willems, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De 31-jarige verdediger komt transfervrij over van CD Castellón, net als doelman Gonzalo Crettaz.

Willems, die in Nijmegen een eenjarig contract tekent met een optie voor een extra jaar, is geen onbekende op de Nederlandse velden. De 22-voudig Oranje-international kwam eerder uit voor Sparta, PSV, FC Groningen en Heracles Almelo.

Verder speelde Willems voor Eintracht Frankfurt en Greuther Fürth in de Bundesliga en kwam hij namens Newcastle United uit in de Premier League. Afgelopen seizoen kwam de linksback tot twintig wedstrijden in LaLiga 2 met Castellón.

Directeur spelerszaken Carlos Aalbers is erg tevreden met de keuze van Willems voor NEC. “De prioriteit ligt op dit moment in de defensie. Daar zoeken we spelers die goed uit de voeten kunnen in de speelwijze en Jetro past hier goed in.”

“Wij willen hem met elkaar weer naar zijn topniveau brengen en we hebben er veel vertrouwen in dat Jetro zijn bijdrage gaat leveren aan onze sportieve doelstellingen”, zo besluit Aalbers.

Willems kende een sterke periode bij Castellón, totdat een blessure roet in het eten gooide. De ervaren linksback is weer geheel fit en kan direct aansluiten bij de hoofdmacht van NEC.

De verdediger krijgt bij NEC opnieuw te maken met Dick Schreuder, die halverwege afgelopen seizoen werd ontslagen door Castellón. De trainer werd onlangs aangesteld als opvolger van Rogier Meijer.