NEC licht optie niet en stuurt gewaardeerde speler terug naar Duitsland; directeur legt uit waarom

NEC heeft zaterdag bekendgemaakt dat Iván Márquez komend seizoen niet meer te bewonderen zal zijn in het Goffertstadion. De Spanjaard wordt ondanks een optie tot koop teruggestuurd naar FC Nürnberg.

De inmiddels 31-jarige Márquez kwam in 2021 naar NEC, dat hem transfervrij overnam van het Poolse Cracovia. De centrumverdediger zou tot medio 2023 blijven en kwam in zijn eerste periode tot 67 wedstrijden.

Márquez opteerde in de zomer van 2023 voor een transfervrije overstap naar Nürnberg, uitkomend in de 2. Bundesliga. In zijn eerste seizoen in Duitsland kwam hij tot 22 optredens, voor hij ervoor koos om (tijdelijk) terug te keren bij NEC.

Afgelopen seizoen kwam Márquez 31 keer in actie voor NEC, waarvoor hij tweemaal scoorde. Door de optie tot koop leek een langer verblijf voor de hand te liggen, maar de Gelderlanders hebben anders besloten.

"Iván heeft het afgelopen seizoen wederom prima gedaan en zijn bijdrage geleverd in het behalen van de achtste plaats", vertelt directeur spelerszaken Carlos Aalbers op de clubsite.

"Voor het nieuwe seizoen kijken we naar een iets ander profiel voor het centrum van onze defensie. Daarom hebben we besloten af te zien van de koopoptie", aldus Aalbers.

NEC versterkte zich deze zomer al met Youssef El Kachati, Gonzalo Crettaz en Virgil Misidjan en er zal dus zeker ook een nieuwe centrumverdediger worden toegevoegd aan de selectie van trainer Dick Schreuder. Márquez heeft in Nürnberg een contract tot medio 2026.