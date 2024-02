NEC kiest voor Cillessen tegen Cambuur; steunpilaar moet halve finale missen

SC Cambuur moet dinsdagavond Jasper Cillessen zien te passeren als het wil doorstoten naar de eerste bekerfinale in de clubgeschiedenis. De 65-voudig international krijgt namelijk de voorkeur boven Robin Roefs in het doel bij NEC. De geslachtofferde Roefs keepte alle andere bekerduels wél. Dirk Proper doet ook niet mee. Zijn blessure is te ernstig om dinsdag mee te spelen.

Dat maakt NEC-coach Rogier Meijer maandagmiddag bekend. "Dit is de eerste keer in 25 jaar dat deze club een finale kan halen. Dan vind ik dat de eerste keeper moet keepen", wordt de trainer geciteerd door Omroep Gelderland.

Het is een hard gelag voor de jonge doelman. "Robin stond niet te juichen. Hij was teleurgesteld", licht Meijer toe. De oefenmeester heeft ook slecht nieuws voor fans met rood-groen-zwarte harten.

Proper zal namelijk niet in actie komen in het halvefinaleduel. De talentvolle middenvelder en aanvoerder van Jong Oranje viel geblesseerd uit tijdens het duel met Sparta Rotterdam (2-0 winst) en voor hem komt het affiche te vroeg.

Ook de competitiewedstrijd tegen FC Volendam aankomende vrijdag zal hij aan zich voorbij moeten laten gaan, zo schrijft De Telegraaf na het perspraatje van Meijer.

Over de ernst van de blessure is nog niks bekend, schrijft de ochtendkrant. Daar is nader medisch onderzoek voor nodig. NEC kende tegen Sparta zondag een prima generale repetitie in eigen huis. De week ervoor deed de ploeg zichzelf met een 2-2 gelijkspel misschien nog wel tekort tegen Ajax.

Cambuur kende een minder goede voorbereiding naar het duel toe. De Leeuwarders verloren vrijdag relatief kansloos van FC Emmen (2-0) en wisten van de laatste zes competitieduels slechts één keer te winnen.

In de eerste en tevens laatste halve finale in het huidige Cambuur Stadion - de Leeuwarders verhuizen volgend seizoen naar een nieuw optrekje - moet dinsdagavond de grootste bekerprestatie in de clubgeschiedenis neer worden gezet.

