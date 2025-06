NEC is nog lang niet uitgewinkeld en zet zinnen op twee Eredivisie-spelers

NEC haalde deze zomer al de nodige spelers binnen, maar heeft zijn zinnen gezet op minimaal nog twee versterkingen. Voetbal International weet dat de Nijmegenaren zaken willen doen met FC Volendam en FC Twente.

NEC stelde deze zomer allereerst een nieuwe trainer aan in de persoon van Dick Schreuder. De oefenmeester haalde oude bekende Gonzalo Crettaz op bij Castellón, en naast de doelman is ook de komst van Youssef El Kachati, Tjaronn Chery en Virgil Misidjan bevestigd.

Daartegenover staat het vertrek van Iván Márquez en Lefteris Lyratzis, wiens koopopties niet werden gelicht. Zij keren derhalve terug naar hun eigenlijke werkgevers, respectievelijk FC Nürnberg en PAOK. Kento Shiogai leek te vertrekken naar Red Bull Salzburg, maar een blessure gooide roet in het eten.

NEC wil zijn selectie nu verder versterken met Younes Taha, al lijkt zijn komst momenteel ingewikkeld. FC Twente, waar de vleugelaanvaller tot medio 2027 vastligt, wil in principe alleen meewerken aan een verhuurperiode.

NEC ziet een huurperiode niet zitten, waardoor het afwachten is of daar nog beweging in komt. De Nijmegenaren zijn daarnaast geïnteresseerd in de diensten van Xavier Mbuyamba, die toe is aan een nieuwe uitdaging.

Mbuyamba speelt sinds de zomer van 2022 voor Volendam en is daar uitgegroeid tot sterkhouder. De Limburger heeft een contract tot medio 2026 in Volendam, maar wil ondanks de promotie naar de Eredivisie een stap maken.

Verder bestaat er momenteel nog vrij veel onduidelijkheid over de selectie. Zo zien Calvin Verdonk, Dirk Proper en Sontje Hansen een stap zitten, en is er voor Sami Ouaissa interesse uit het buitenland. Concreet is die belangstelling vooralsnog niet.