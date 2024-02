NEC imponeert met bereiken van finale: ‘Ze kunnen die beker gewoon winnen’

Henk de Jong is onder de indruk van NEC, dat dinsdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB Beker met 1-2 zegevierde tegen SC Cambuur. De trainer van de verliezende club denkt zelfs dat NEC serieus kans maakt op de eerste eindzege in de beker in de clubhistorie.

"Ik ben hartstikke trots op mijn jongens", zegt De Jong na afloop voor de camera van ESPN. "We zijn heel lang in de race geweest, al was dat wel op een andere manier dan we normaal doen." Cambuur kwam op 1-0 en incasseerde pas in de verlenging de 1-2 van NEC.

"Ik weet ook wel dat NEC beter is, maar we gaven op de beginfase na eigenlijk niets weg", deelt De Jong een compliment uit aan zijn elftal. "Het is zonde dat de gelijkmaker dan uit een corner valt." Koki Ogawa tekende na een uur spelen voor de 1-1 in Leeuwarden.

"Na die gelijkmaker gaan we met vijf man achterin spelen en krijgen we zelf nog de beste kans", doelt De Jong op de kopbal in de slotfase van Milan Smit, die op fraaie wijze uit het doel werd gehouden door Jasper Cillessen. De Cambuur-coach sprak de doelman daarop aan na afloop.

"Hij had moeten zeggen dat het een corner was, maar dat deed hij niet", zegt De Jong met een glimlach. "Maar we hebben het goed gedaan. We hebben goed verdedigd tegen een uitstekende ploeg."

Finalekansen

De Jong ziet NEC als een serieuze kandidaat voor het winnen van de beker. "Ik denk dat zij gewoon kans hebben om die beker te winnen. Ik vind het echt prachtig hoe die mensen voetballen. Alleen niet als je er tegen speelt, dan vind ik er namelijk geen zak aan."

NEC veroverde nog niet eerder in de clubgeschiedenis de TOTO KNVB Beker. Donderdag is de andere finalist bekend. Dan staan Feyenoord en FC Groningen tegenover elkaar in De Kuip.

