NEC heeft gigantische plannen met het Goffertstadion op 'heel heugelijke dag' voor de club

NEC heeft zaterdag zijn ambities onderstreept met het terugkopen van het Goffertstadion. Voorafgaand aan de jaarlijkse fandag werden alle handtekeningen gezet en is het onderkomen officieel geen eigendom meer van de gemeente Nijmegen. Algemeen directeur Wilco van Schaik laat weten grootste plannen te hebben met het onderkomen van NEC.

"25 jaar geleden is het stadion verkocht aan de gemeente. Dat was toen nodig", opent Van Schaik in gesprek met ESPN. "En als je het nu terug kan kopen, is dat heel belangrijk. Je koopt het stadion, dat je op je balans krijgt. Dat maakt de club sterker. De erfpacht hebben we gekocht, en waren nog heel veel leningen en schulden uit het verleden, die we met elkaar hebben verrekend."

"We kunnen nu gaan ontwikkelen. We hebben het stadion gewoon terug. Dit stadion is onderdeel van de club, dus dit is een heel heugelijke dag", vertelt Van Schaik, voordat hij opnieuw bevestigt dat de club geen schulden meer heeft bij de gemeente.

"We hadden nog schulden uit de Jupiler League, corona, het instorten van het stadion. Er stonden wat bonnetjes open bij ons, bij hen, maar vooral bij ons. Met deze deal zijn die allemaal van tafel. Dit is een geweldige stap voor de club."

"We hebben de huurkosten niet meer, we hebben ook de erfpachtkosten niet meer. We gaan op de korte termijn investeren in achterstallig onderhoud, wat we voor onze supporters en businessclubleden willen doen. Het belangrijkste is dat we nu door kunnen met onze plannen voor de ontwikkeling van het stadion."

"We willen graag structureel naar de eerste acht. Daar hebben we nu nog Marcel Boekhoorn en transfers voor nodig. We willen het graag zelf doen, binnen tien jaar na de promotie (in 2021, red.)."

NEC wil de capaciteit van het Goffertstadion bovendien flink uitbreiden: van 12.500 naar 18.000 à 20.000. Van Schaik denkt er drie tot vijf jaar voor nodig te hebben. "De eerste schetsen liggen er. We hebben een eisenpakket vastgesteld voor het eerste elftal, business, catering en hospitality. We willen naar 18.000 tot 20.000 toeschouwers, en vijf tot zes miljoen euro meer inkomsten hebben."

"We moeten verbouwen. We gaan van 13 naar 23 skyboxen, we gaan van 12.500 toeschouwers naar 18.000 plus. We zullen doorbouwen tot op het veld, dat wordt verlaagd. Ik kan ook wel even de tekeningen erbij halen?", lacht een zichtbaar opgetogen Van Schaik.

Tot slot bevestigt dat Van Schaik dat NEC-fan, investeerder en miljardair Boekhoorn een 'hele belangrijke factor' is binnen de club. "Na de promotie heeft hij gezegd: 'Ik ga tien jaar helpen.' Net zoals hij dat ooit bij Ouwehands Dierenpark heeft gedaan. We zitten nu vier jaar in dat proces, we hebben er nog zes te gaan. In die tijd moeten we het stadion van de grond krijgen, daar is hij natuurlijk een heel goede adviseur in", aldus Van Schaik.