NEC heeft geen kind aan amateurclub GVVV maar krijgt wel wonderschone goal tegen

NEC had woensdagavond geen kind aan de amateurs van GVVV uit Veenendaal in de tweede ronde van de KNVB Beker. Na een sterke eerste en een mindere tweede helft won de ploeg van Rogier Meijer met 1-6. Tegelijkertijd rekende AFC uit Amsterdam af met RKAV Volendam (0-1).

GVVV Veenendaal - NEC 1-6

NEC kende woensdag een probleemloze avond in het bekertoernooi. In de eerste helft liepen de Nijmegenaren al uit naar een 0-5 voorsprong tegen GVVV. De doelpunten kwamen op naam van Rober González (twee), Dirk Proper, Elayis Tavsan en Magnus Mattsson.

Na de rust leek NEC de voorsprong verder uit te kunnen bouwen met de 0-6 van Koki Ogawa, maar GVVV deed via een prachtige goal van Byron Burgering iets terug: 1-6.

Wonderschone eretreffer van Byron Burgering ?? GVVV 1?? - 6?? N.E.C.#gvvnec — ESPN NL (@ESPNnl) December 20, 2023

Het doelpunt betekende het startschot van een sterke fase van de thuisploeg, maar verder dan een eretreffer kwam GVVV niet.

RKAV Volendam - AFC 0-1

Het treffen tussen RKAV Volendam en AFC was woensdag de enige wedstrijd tussen twee amateurploegen in de KNVB Beker. De uitploeg trok uiteindelijk aan het langste eind dankzij een doelpunt van Wessel Been: 0-1.

