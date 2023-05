NEC gaat als een trein en presenteert twee nieuwe aanwinsten op een dag

Dinsdag, 9 mei 2023 om 14:43 • Wessel Antes • Laatste update: 14:46

Sontje Hansen speelt de komende vier seizoenen voor NEC Nijmegen, zo maken de Nijmegenaren dinsdagmiddag middels een persbericht bekend. De nummer tien van de Eredivisie neemt de twintigjarige buitenspeler transfervrij over van Ajax. Hansen heeft een contract voor vier seizoenen in De Goffert getekend. Later op de middag presenteerde de club uit de Keizerstad ook Mees Hoedemakers, die net als Hansen tot medio 2027 heeft getekend.

Het binnenhengelen van Hansen is een ware stunt te noemen voor NEC, daar de Amsterdammers probeerden het contract van Hansen te verlengen. Ook stond hij naar verluidt op de radar bij diverse clubs uit Engeland en Duitsland. Technisch directeur Carlos Aalbers is dan ook blij met het aantrekken van Hansen. “Sontje kan op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten. Hij stond jarenlang bekend als een groot talent bij Ajax en we zijn erg blij dat hij voor ons heeft gekozen. Met zijn snelheid, techniek en doelgerichtheid zien we in hem een waardevolle versterking voor onze selectie. We kijken uit naar een mooie samenwerking!”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De jeugdinternational had volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano nog de mogelijkheid om voor drie seizoenen bij te tekenen in de Johan Cruijff ArenA, maar kiest dus voor een nieuw avontuur in Nijmegen. Hansen stond tevens op de radar bij meerdere buitenlandse clubs. Volgens Voetbal International kon hij tekenen bij Augsburg en Standard Luik. Hansen wil echter eerst slagen in de Eredivisie, alvorens hij de overstap naar het buitenland maakt. "Vanaf het eerste gesprek dat ik voerde met Carlos Aalbers, Nick Kersten en de trainer had ik een goed gevoel over NEC", laat de aanvaller weten. "Het is een club met mooie ambities en daar wil ik graag aan bijdragen. NEC. heeft bewezen dat jongens zich hier goed kunnen ontwikkelen en ik kijk er nu al naar uit om volgend seizoen in het Goffertstadion te spelen."

Mees Hoedemakers

Ook bevestigde de Nijmeegse club dinsdag de komst van Hoedemakers. De middenvelder komt transfervrij over van SC Cambuur, dat uit de Eredivisie degradeert. Hoedemakers was een van de spelers die zich aan de malaise onttrok en vooral vorig seizoen indruk maakte. "Mees is een speler die we al een tijd volgen en we zijn blij dat we hem nu aan onze selectie kunnen toevoegen", laat Aalbers weten. "Hij is een technisch vaardige, tweebenige, middenvelder. Mees kan in verschillende formaties uit de voeten en geeft ons hierdoor meer opties. Hij heeft een sterke werkethiek en we zijn ervan overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten nieuwe impulsen aan ons team gaat toevoegen."

De Zaandammer laat op de clubsite weten dat hij uitkijkt naar een nieuw avontuur. "Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging bij N.E.C. en kan niet wachten om aan de slag te gaan. N.E.C. is een ambitieuze club met een rijke historie en ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan het succes van de club. Ik hoop mijn ervaring en kwaliteiten in te kunnen zetten en samen mooie resultaten te behalen."

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.