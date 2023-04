NEC bijzonder teleurgesteld: ‘Midden in de nacht teruggekomen in Nijmegen’

Zondag, 23 april 2023 om 15:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:55

Wilco van Schaik is niet te spreken over het besluit om FC Groningen - NEC komende dinsdag al uit te laten spelen. De algemeen directeur van de Nijmegenaren zag het duel in de Euroborg op zaterdagavond gestaakt worden, nadat er een volle beker tegen grensrechter Joris Westerhof aan werd gegooid. Volgens Van Schaik hadden zijn spelers meer rusttijd verdiend.

“We zijn teleurgesteld in de beslissing die is gemaakt", laat Van Schaik weten op de website van NEC. "We hebben gevraagd om meer rusttijd. Onze spelers zijn midden in de nacht teruggekomen in Nijmegen, hebben vandaag een vrije dag en morgen kan er nog één keer worden getraind. Dat is een voorbereiding van één training", foetert hij. De wedstrijd was pas achttien minuten oud, toen Westerhof geraakt werd door een beker die gegooid werd door een Groningen-supporter. Scheidsrechter Richard Martens zag gezien de nieuwe richtlijnen van de KNVB geen andere optie dan het duel te definitief staken. Het duel wordt zonder supporters op dinsdagmiddag 15.00 uur uitgespeeld.

"Uiteraard begrijpen we de beslissing van alle partijen en was definitief staken gisteravond de enige optie, maar het geeft een wrang gevoel dat we (ons inziens) worden benadeeld terwijl we geen schuld hebben", vervolgt Van Schaik. "De lokale overheid, onder leiding van de burgemeester van Groningen, gaf deze datum als enige optie en het competitiebestuur van de KNVB heeft dit overgenomen en wij hebben het geaccepteerd. We gaan daarnaast nog met KNVB in gesprek over de kosten die we voor deze wedstrijd(en) hebben gemaakt, zowel voor onze supporters als voor de club."

"We gaan de handschoen oppakken en dinsdag voor drie punten strijden in Groningen. Daar ligt voor ons nu de focus, zodat we in de race blijven voor de play-off plekken", aldus Van Schaik. Naast NEC is ook FC Groningen als vanzelfsprekend niet blij. De Trots van het Noorden moet extra kosten maken voor het spelen achter gesloten deuren. Bovendien kan het in de strijd tegen degradatie niet rekenen op de steun van het thuispubliek.