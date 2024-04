NEC bedenkt alternatief om supporters met een kaart uit Arnhem te houden

NEC zal zondag in Arnhem tegen Vitesse definitief niet gesteund worden door zijn eigen aanhang, zo maken de Nijmegenaren bekend via de clubkanalen. NEC laat weten dat het besluit tot stand is gekomen na overleg tussen de clubs, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. De club laat bovendien weten druk te zijn met de voorbereidingen op een viewing-event, waar supporters met een kaart voor de wedstrijd welkom zullen zijn.

"De sfeer waarin de derby zondag wordt afgewerkt vroeg om een dergelijke bijeenkomst", schrijft NEC. "Op de agenda stonden het ordelijke verloop van de wedstrijd in het GelreDome alsmede het bewaken van de veiligheid van spelers, staf, medewerkers en bestuur van NEC. Vorige week vrijdag heeft de driehoek op basis van de informatie van Vitesse beslist geen NEC-publiek toe te staan tijdens de derby, omdat zij de veiligheid van de meereizende supporters niet konden waarborgen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"De mening van NEC was hierin duidelijk, maar de verantwoordelijke personen bij Vitesse hebben aangegeven geen ander advies te kunnen geven. Die risico’s hebben wij ook onder ogen gekregen. Het gesprek van vanmiddag, inclusief de transparantie en het inlevingsvermogen van iedereen, heeft dan ook tot gematigde tevredenheid geleid."

Ondanks de ernstige sportieve én bestuurlijke crisis in Arnhem wordt de wedstrijd wel gewoon afgewerkt. "Vitesse heeft nauwkeurig aangegeven hoe zij aanstaande zondag de veiligheid willen gaan garanderen van de spelers, staf, medewerkers en het bestuur van NEC. De emotie en zwaarte van de wedstrijd is duidelijk en dit heeft zijn uitwerking gehad op het inzetplan van de club uit Arnhem."

"Zo zijn onder andere de gevraagde veiligheidsaspecten, kritische factoren en mogelijke scenario’s die zich binnen en buiten het stadion kunnen voordoen uitgebreid besproken. Dat heeft NEC het vertrouwen gegeven de derby te gaan spelen, waarbij we ons allemaal realiseren dat de uitzondering altijd kan blijven bestaan." NEC geeft verder onder meer aan dat de beslissing om geen NEC-fans te verwelkomen 'wordt betreurd'. "Simpelweg omdat er op het gedrag van onze supporters gedurende de laatste derby’s niets aan te merken is."

Supportersinitiatief

De supportersvereniging NEC deelde eerder op donderdag een statement. Daarin riep het NEC-supporters op om gezamenlijk naar GelreDome te lopen. "Aangezien er niet is voldaan aan de wettelijke vereisten voor het nemen van een besluit, gaan wij ervan uit dat er geen besluit ligt en wij gewoon mogen afreizen naar Arnhem", schreef de supportersvereniging op sociale media. Het plan is dat de supporters zich om 11:30 uur melden op Station Arnhem Centraal, om vervolgens de gang naar het Vitesse-stadion te maken.

NEC heeft inmiddels gereageerd op het initiatief van de supportersvereniging. "NEC beseft dat de eigen supporter de dupe is van deze noodgedwongen beslissing. De uitkomst van de uitspraak van afgelopen vrijdag, die de driehoek Arnhem vanmiddag nog eens heeft bevestigd, is al eerder met onze supportersvereniging besproken."

Alternatief

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

"Afreizen heeft geen zin en brengt onnodige problemen met zich mee. De club is dan ook druk bezig geweest met het organiseren van een-event voor supporters met een kaart voor deze wedstrijd. Deze supporters ontvangen hier later vanmiddag bericht over."