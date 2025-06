NEC-aanwinst Youssef El Kachati kreeg tranen in zijn ogen: 'Heel emotioneel, fantastisch'

Youssef El Kachati beleeft vooralsnog een geweldige maand juni. Nadat hij Telstar tegen alle verwachtingen in aan promotie hielp, maakte de topscorer een transfer naar het ambitieuze NEC. De spits blikt in gesprek met de NOS terug op de onwaarschijnlijke stunt van de Velsenaren.

Woensdag stond de eerste training op het programma bij NEC. Aanwinst Tjaronn Chery was er nog niet bij, evenals de beoogde versterking Jetro Willems, maar El Kachati was wel van de partij.

El Kachati was met zijn 24 goals, waarvan 5 in de Keuken Kampioen Play-Offs, van onschatbare waarde voor Telstar, dat hij ondanks de promotie besloot te verlaten. Er was veel interesse voor de in Leiden geboren Marokkaan.

De goedlachse goaltjesdief kon onder meer naar Duitsland, maar besloot in Nederland te blijven. "Er stonden meerdere clubs in de rij. Ik heb met een heleboel gesproken en uiteindelijk voor NEC gekozen na een gesprek met Dick Schreuder. Vanwege zijn manier van spelen, heel aanvallend."

El Kachati heeft zijn blik op de toekomst gericht, maar zal de promotie en het feest in IJmuiden niet snel vergeten. Het onwerkelijke besef kwam later pas, vertelt hij.

“Ik zat lekker aan een bakje koffie, toen ik de beelden nog eens terugkeek. De tranen sprongen in mijn ogen. Het was heel emotioneel. Fantastisch."

Nu wil El Kachati in Nijmeegse dienst laten zien waartoe hij in staat is. "Ik wil de Eredivisie laten zien wie El Kachati is”, aldus de 25-jarige spits.