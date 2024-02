Nations League: Oranje treft Duitsland maar mag niet klagen over loting

Het Nederlands elftal is donderdag bij de loting van de Nations League in Groep A3 gekoppeld aan Hongarije, Duitsland en Bosnië en Herzegovina. De groepswedstrijden worden gespeeld in september, oktober en november. Volgend jaar zal de knock-outfase van het toernooi plaatsvinden. Aangezien de knock-outfase dit keer in de kwartfinale begint en niet de halve finale, plaatsen de beste nummers twee uit iedere poule uit Divisie A zich voor de laatste acht. Oranje zat bij de loting in pot 1 en wist daardoor dat het sowieso Spanje, Italië en Kroatië zou ontlopen.

Volledige loting:

Divisie A

Groep A1

1. Kroatië

2. Portugal

3. Polen

4. Schotland

Groep A2

1. Italië

2. België

3. Frankrijk

4. Israël

Groep A3

1. Nederland

2. Hongarije

3. Duitsland

4. Bosnië en Herzegovina

Groep A4

1. Spanje

2. Denemarken

3. Zwitserland

4. Servië

Divisie B

Groep B1

1. Tsjechië

2. Oekraïne

3. Albanië

4. Georgië

Groep B2

1. Engeland

2. Finland

3. Ierland

4. Griekenland

Groep B3

1. Oostenrijk

2. Noorwegen

3. Slovenië

4. Kazachstan

Groep B4

1. Wales

2. IJsland

3. Montenegro

4. Turkije

Divisie C

Groep C1

1. Zweden

2. Azerbeidzjan

3. Slowakije

4. Estland

Groep C2

1. Roemenië

2. Kosovo

3. Cyprus

4. Litouwen/Gibraltar

Groep C3

1. Luxemburg

2. Bulgarije

3. Noord-Ierland

4. Wit-Rusland

Groep C4

1. Armenië

2. Faeröer Eilanden

3. Noord-Macedonië

4. Letland

Divisie D

Groep D1

1. Litouwen/Gibraltar

2. San Marino

3. Liechtenstein

Groep D2

1. Moldavië

2. Malta

3. Andorra

