Nathan Aké speelt ongelukkige hoofdrol bij nederlaag Man City tegen Arsenal

Zondag, 8 oktober 2023 om 19:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:31

Arsenal heeft voor het eerst sinds januari 2015 van Manchester City weten te winnen. Nathan Aké speelde daarin een ongelukkige hoofdrol. De Oranje-international veranderde vijf minuten voor tijd een schot van Gabriel Martinelli dusdanig van richting, dat Ederson volledig kansloos was: 1-0. City had al in de eerste helft eigenlijk met tien moeten staan na twee spijkerharde charges van Mateo Kovacic, maar de Kroaat werd tot tweemaal toe gespaard. De Londenaren klimmen naar plek twee en doen City op de derde plaats belanden.

Aan de kant van Arsenal moest manager Mikel Arteta het stellen zonder de geblesseerde Bukayo Saka, waardoor Eddie Nketiah de kans kreeg zich te laten zien in de spits. Hij kreeg de voorkeur boven onder meer Reiss Nelson en Kai Havertz. Nketiah werd geflankeerd door Gabriel Jesus (rechts) en Leandro Trossard, die in de rust vervangen zou worden door Gabriel Martinelli. Bij City kreeg Aké een basisplaats in de verdediging. Kovacic en Rico Lewis vormden het blok achter Julian Álvarez. Erling Braut Haaland stond weer voor de Argentijn opgesteld.

De eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd kwam op naam van Josko Gvardiol. De mandekker dacht uit een hoekschop van Phil Foden al vallend binnen te schieten, ware het niet dat Declan Rice Arsenal redde op de doellijn. Daarmee was het gevaar nog lang niet geweken. De rebound kwam via Haaland terecht voor de voeten van Aké, die aannam en wild over schoot.

City zette hoog druk, waardoor Arsenal amper aan voetballen toekwam. Bijna leidde een moment van drukzetten tot een wel heel curieuze treffer van Álvarez. Arsenal-goalie David Raya nam te veel tijd om de bal weg te werken, waardoor hij het leer tegen Álvarez schoot. Tot opluchting van het Emirates Stadium belandde de 'poging' van de Argentijn ternauwernood in het zijnet. Arsenal had het ook in de fase daarna lastig, al had het in de 26ste minuut wel op voorsprong kunnen komen. Nketiah maakte ruimte voor zichzelf en probeerde het met een schot in de verre hoek. Ederson dook, vooral voor het show-effect. De inzet van Nketiah ging ruim naast.

In de 28ste minuut had City eigenlijk met tien man moeten komen te staan. Kovacic zette van achteren een spijkerharde tackle in op de rechterenkel van Martin Ødegaard. Arbiter Michael Oliver deelde slechts geel uit. Dat de Kroaat vijf minuten later nog altijd op het veld stond, konden weinigen begrijpen. Opnieuw zette de middenvelder een onbesuisde tackle in op een enkel, dit keer was Declan Rice het slachtoffer. Oliver wuifde het voorval weg. Vijf minuten voor rust maakte Raya opnieuw geen beste indruk, door finaal over de bal heen te slaan. Haaland kwam net niet op tijd bij de bal om te profiteren van de fout van de Spanjaard.

Arteta besloot bij aanvang van de tweede helft te wisselen, door Martinelli te brengen voor Trossard. De Braziliaan liet zich direct gelden met enkele dreigende acties en dat leek precies te zijn wat zijn teamgenoten nodig hadden. The Gunners speelden met intensiteit en aanvalsdrang en na een goede pass van Rice kreeg Martinelli een schietkans. De hoek bleek echter te lastig om het landgenoot Ederson echt lastig te maken. De opleving van de Londenaren bleek van korte duur. City nam de regie weer in handen.

In een poging een doorbraak te forceren voerde Guardiola ruim twintig minuten voor tijd drie wissels door te voeren. John Stones, Jérémy Doku en Matheus Nunes vervingen respectievelijk Lewis, Álvarez en Kovacic. Dat had echter niet direct het gewenste effect. Het spel speelde zich af op het middenveld. Sterker nog: Arsenal zette in de slotfase meer aan dan City en werd daar vlak voor tijd voor beloond. Na een diepe bal legde invaller Havertz de bal terug op Martinelli, die uithaalde. Zijn inzet zeilde via het hoofd van de ongelukkige Aké achter Ederson: 1-0.

