Nathan Aké mag blijven staan; Guardiola stelt herstelde sterspeler direct op

Zaterdag, 6 mei 2023 om 15:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:43

Josep Guardiola heeft zijn opstelling voor het duel met Leeds United bekendgemaakt. De onlangs van een blessure herstelde Nathan Aké staat ook tegen Leeds 'gewoon' in de basis. Daarnaast keert Kevin De Bruyne terug in het elftal. De spits van dienst is Erling Braut Haaland. Bij Leeds staan er geen Nederlanders aan de aftrap. De wedstrijd begint om 16.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Bij City staat Ederson tussen de palen. De Braziliaan ziet Manuel Akanji, Aymeric Laporte en Aké voor hem staan. Centraal op het middenveld is er plek voor Rico Lewis en Ilkay Gündogan, terwijl Riyad Mahrez, Julián Álvarez, De Bruyne en Phil Foden achter Haaland staan geposteerd. Bij Leeds moeten Wilfried Gnonto en Weston McKennie spits Patrick Bamford zien te bereiken. Crysencio Summerville en Pascal Struijk zitten op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de klinkende 3-0 zege op West Ham United kan City tegen Leeds de volgende grote stap richting de landstitel zetten. De voortekenen zijn uitstekend: Leeds werd de laatste drie Premier League-wedstrijden aan de kant gezet met een doelsaldo van in totaal 14-1. Vorig seizoen werd het maar liefst 7-0 in het Etihad Stadium, terwijl het eerder dit seizoen op Elland Road 1-3 werd. Haaland maakte toen 2 van zijn huidige aantal van 35 Premier League-goals. Met dat aantal schreef de Noor geschiedenis als de speler met de meeste goals in de Premier League in één seizoen. City weet hoe dan ook dat het bij een overwinning de druk flink opvoert richting Arsenal, dat zondag een pittig duel wacht bij Newcastle United.

Na één punt uit de laatste vijf wedstrijden te hebben behaald besloot de clubleiding van Leeds afscheid te nemen van Javi Gracia. De Spanjaard is inmiddels opgevolgd door Sam Allardyce, die op papier niet zwaarder had kunnen beginnen. Big Sam heeft echter een uitstekende reputatie opgebouwd door liefst vier tegen degradatie strijdende clubs voor de Premier League te behouden. Alleen met West Bromwich Albion lukte dat niet. De ervaren oefenmeester moet het tegen City stellen zonder de geblesseerden Tyler Adams (hamstring), Stuart Dallas (been), Liam Cooper (spier) en Luis Sinisterra (enkel). Laatstgenoemde maakte drie treffers in zijn laatste vijf wedstrijden, maar zijn seizoen wordt vooral gekenmerkt door blessureleed.

Opstelling Manchester City: Ederson; Akanji, Laporte, Aké; Lewis, Gündogan; Mahrez, Álvarez, De Bruyne, Foden; Haaland.

Opstelling Leeds United: Robles; Firpo, Wöber, Kristensen; Harrison, Roca, Forshaw, Ayling; Gnonto, McKennie; Bamford.