Nathan Aké loopt heel vervelende blessure op: vrees voor einde seizoen

Woensdag, 19 april 2023 om 22:37

Nathan Aké is woensdagavond na een uur spelen uitgevallen in de returnwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München. De verdediger van Manchester City greep na een doodgewone pass naar de hamstring en moest zich laten vervangen door Aymeric Laporte. Een hard gelag voor Aké en Manchester City. Nu het einde van het seizoen nadert, zal het de vraag zijn of de Oranje-international dit seizoen nog in actie komt.