Nathan Aké gaat binnen 26 minuten naar de grond en laat zich direct vervangen

Nathan Aké heeft zondagavond de wedstrijd van Manchester City vroegtijdig moeten staken. In de 26ste speelminuut van de topper tegen Arsenal ging de verdediger plotseling zitten. Hij bleek te veel last te hebben van een blessure, waardoor hij de wedstrijd moest staken. Het is vooralsnog onduidelijk waar de Nederlander precies last van heeft.

De topper tussen de nummer één en twee van de Premier League kwam al snel ten einde voor Aké. Hij ging halverwege de eerste helft naar de grond en strompelde vrij snel daarna het veld. Rico Lewis verving de geblesseerde verdediger.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties