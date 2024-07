Aké boven Cucurella geplaatst in EK-team: 'Ik vind hem een betere linksachter'

Nathan Aké boven Marc Cucurella geplaatst in EK-team: ‘Ik vind hem een betere linksachter’

Wesley Sonck is tijdens EURO 2024 onder de indruk geraakt van Nathan Aké. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax, Club Brugge en Borussia Mönchengladbach neemt de linksback van het Nederlands elftal dan ook op in zijn elftal met beste spelers van het afgelopen EK. Belgische spelers komen overigens niet in aanmerking, zo oordeelt Sonck.

Aké is overigens de enige Nederlander die is geselecteerd door Sonck. De Belgische analist laat Marc Cucurella buiten zijn team, tot verbazing van tafelgenoot Jelle Tack. "Nee, dat gaan we niet doen", aldus Sonck in het Belgische EK-programma Dat is fussball. "Want ik vind Aké een betere linksachter."

Sonck slaat Cucurella, die in de EK-finale de assist gaf op het winnende doelpunt van Mikel Oyarzabal in de slotfase, dus over. Wel heeft de voormalig aanvaller plaats ingeruimd voor Rodri en de alom geprezen talenten Lamine Yamal en Nico Williams.

Aké maakt deel uit van een vijfmansverdediging. Sonck heeft daarin verder plaats voor Kyle Walker, die met Engeland dus de EK-finale verloor, William Saliba (Frankrijk), Antonio Rüdiger (Duitsland) en Manuel Akanji (Zwitserland). Daarachter is Giorgi Mamardashvili (Georgië) de doelman.

Rodri, die in de finale tegen Engeland geblesseerd uitviel, is de grote naam op het middenveld van Sonck. Het middenrif wordt compleet gemaakt door de Fransman N'Golo Kanté en Vitinha, met Portugal kwartfinalist op EURO 2024.

In de voorhoede is plaats voor twee spelers: Nico Williams en Lamine Yamal, de grote sterren van Spanje. Williams opende tegen Engeland de score op aangeven van Lamal. Het was uiteindelijk Mikel Oryazabal die Spanje naar de Europese titel schoot, al krijgt hij geen plaatsje in het sterrenteam van Sonck.

Favoriete EK-team Wesley Sonck:

Mamardashvili (Georgië); Walker (Engeland), Saliba (Frankrijk), Rüdiger (Duitsland), Akanji (Zwitserland), Aké (Nederland); Rodri (Spanje), Kanté (Frankrijk), Vitinha (Portugal); Lamal (Spanje), Williams (Spanje).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties