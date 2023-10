Napoli zakt naar vijfde plaats na zorgwekkende thuisnederlaag tegen Fiorentina

Zondag, 8 oktober 2023 om 22:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:52

Voor Napoli lijkt het een hels karwei te worden om zijn landstitel met succes te verdedigen. I Partenopei verloren zondagavond in het eigen Stadio Diego Armando Maradona met 1-3 van Fiorentina. La Viola speelde een prima wedstrijd en kwam al vroeg op voorsprong via Josip Brekalo. Vanaf de stip zorgde Victor Osimhen voor de gelijkmaker, maar na rust ging Fiorentina door. Treffers van Giacomo Bonaventura en Nicolás González zorgden voor chagrijn in Napels. Fiorentina is de nieuwe nummer vier en doet Napoli op de vijfde plek belanden.

Napoli kreeg al vroeg in de wedstrijd de kans om de score te openen. Matteo Politano had een fraai balletje in huis op Giovanni De Lorenzo, die zijn schot ternauwernood over de lat deed belanden. Tot ongeloof van de Napoli-fans was het een minuut later aan de andere kant wel raak.

Lucas Martínez Quarta kopte eerst nog snoeihard tegen de paal. De rebound belandde voor de voeten van Brekalo, die vanuit een haast onmogelijke hoek raak schoot. Napoli moest direct in de achtervolging en dacht via Osimhen op gelijke hoogte te komen, ware het niet dat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Fiorentina-goalie Pietro Terracciano moest niet veel later ingrijpen op een schot van Stanislav Lobotka. De voormalig Ajacied gaf niet genoeg richting mee aan zijn poging. Nieuwe tegenvaller voor de regerend landskampioen was het geblesseerd uitvallen van André-Frank Zambo Anguissa. Toch had trainer Rudi García nog voor rust reden tot lachen. Terracciano maakte een overtreding: penalty. Osimhen zorgde ervoor dat Napoli met een goed gevoel de rust in kon: 1-1.

Fiorentina bood Napoli echter uitstekend tegenstand en kwam bijna op voorsprong via Jonathan Ikoné. De Fransman schoot ternauwernood naast. Opnieuw Ikoné kwam dicht bij de 1-2, maar weer vloog zijn inzet net naast het doel van Alex Meret, de sluitpost van Napoli. De thuisploeg had het balbezit, maar Fiorentina kreeg de grotere kansen. Dat de 1-2 dan ook daadwerkelijk viel, was geen verrassing. De bal viel precies goed voor Bonaventura, die de verre hoek vond: 1-2.

García bracht onder meer Giovanni Simeone en Jesper Lindstrøm in de hoop een doorbraak te forceren. Vlak na hun entree kreeg Fiorentina zijn volgende grote kans, al hielp Michael Kayode die om zeep door over te schieten. Napoli bleef het proberen en kwam dichtbij via Simeone. Hij kopte van dichtbij teleurstellend naast.

Ook een andere invaller, Gianluca Gaetano, kreeg een grote kans op de 2-2. Vanaf randje zestien krulde hij de bal over. Het bleek een dure misser, daar Fiorentina via Nicolás González naar de 1-3 counterde. Het betekende het einde van alle illusies bij Napoli en zijn supporters.

Fiorentina weer op ???????????????????? ?? Napoli kan weer aan de bak, want Bonaventura krijgt de bal plotseling voor zijn voeten en schuift binnen ??#ZiggoSport #SerieA #napolifiorentina pic.twitter.com/FiOmM4WFfP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 8, 2023