Napoli verliest mede door horrordebuut Mazzocchi voor zevende keer dit seizoen

Napoli kent vooralsnog een dramatisch seizoen in de Serie A. De regerend landskampioen verloor zondag alweer voor de zevende keer. Torino bleek in eigen huis met 3-0 te sterk voor de ploeg van Walter Mazzarri. Antonio Sanabria, Nikola Vlasic en Alessandro Buongiorno bezorgden de thuissupporters een zeer goede dag. Bij Napoli kende Pasquale Mazzocchi een horrordebuut, door drie minuten na zijn invalbeurt rood te pakken.

Torino trad uiteraard aan zonder de zwaar geblesseerde Perr Schuurs. Bij Napoli ontbrak Alex Meret. De doelman moest zich vorige week al laten vervangen tegen AC Monza (0-0) en was er niet bij in Turijn. Pierluigi Gollini was zijn vervanger.

Torino kwam vlak voor rust op voorsprong in Stadio Olimpico. Ivan Ilic zette de bal laag voor uit een vrije trap en via Duván Zapata kwam de bal perfect voor de voeten van Sanabria terecht. De Paraguayaan schoof van dichtbij eenvoudig binnen: 1-0.

Vlak na rust kreeg Napoli de volgende dreun te verwerken. Mazzocchi, die bij aanvang van de tweede helft Piotr Zielinski verving, mocht drie minuten na zijn debuut alweer douchen. Mazzocchi kwam met hooggeheven been keihard in op de knie van Valentino Lazaro. Arbiter Maurizio Mariani zag de ernst van de overtreding in na het zien van de beelden: rood.

Twee minuten na de aftocht van de van Salernitana overgekomen verdediger kreeg Napoli de volgende klap te verwerken. Zapata bereikte Vlasic op de rand van de zestien en de Kroaat verdubbelde de voorsprong via een bekeken schot in de verre hoek: 2-0.

Het ging van kwaad naar erger voor Napoli, dat halverwege de tweede helft de derde treffer moest incasseren. Lazaro schilderde de bal uit een hoekschop op het hoofd van Buongiorno, die Juan Jesus kinderlijk eenvoudig aftroefde en binnenkopte: 3-0.

Napoli wist in het restant geen wonder meer te bewerkstelligen, terwijl Torino het bij drie goals hield. Inclusief de bekernederlaag tegen Frosinone (0-4) wist Napoli al vier wedstrijden op rij niet meer te winnen. Naast de nederlagen tegen Torino en Frosinone verloor de ploeg ook van AS Roma (2-0) en speelde het gelijk tegen Monza. Napoli staat nu negende in de Serie A.

