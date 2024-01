Napoli-ster Victor Osimhen weet precies waar hij na dit seizoen wil voetballen

Victor Osimhen heeft voor zichzelf een helder toekomstplaatje geschetst. De spits, die met Nigeria deelneemt aan de Afrika Cup, stelt bij CBS Sports dat hij weet waar hij na het huidige seizoen wil gaan spelen, al laat hij geen details los.

Osimhen gaf dinsdag een interview aan CBS Sports, waarin zijn toekomst uitgebreid ter sprake kwam. De 25-jarige spits, die nog tot medio 2026 vastligt in Stadio Diego Armando Maradona, werd eerder al veelvuldig gelinkt aan een overstap naar de Premier League. "Er gaan geruchten over mij en de Premier League", weet Osimhen. "Dat kan gebeuren als je een van de meest gewilde spitsen ter wereld bent."

"De Premier League is de grootste en beste competitie ter wereld. Ik geniet van mijn tijd bij Napoli en mijn teamgenoten daar. Ik heb mijn besluit al genomen en weet wat ik wil doen in mijn carrière. Sinds het begin van mijn carrière ben ik degene die de beslissingen over mijn loopbaan heeft genomen."

"Alles loopt nu voorspoedig voor mij. Toen ik begon liep niet alles nog zoals gepland, maar ik wist wat ik wilde bereiken. Ik wil het seizoen met Napoli goed eindigen en dan zal ik de beslissing nemen die ik al genomen heb."

"I already know the next step I want to take." Victor Osimhen reveals on Morning Footy that later this year he will "come out with the decision I've already made" on where he wants to play next season. ?? pic.twitter.com/Na0tuodGpK