Napoli reserveert ‘enkele tientallen miljoenen’ voor PSV-aanvaller

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 14:20 • Bart DHanis • Laatste update: 14:37

Johan Bakayoko staat in de belangstelling van Napoli. De huidige kampioen van Italië ziet in de aanvaller van PSV de ideale vervanger van Hirving Lozano, die deze zomer wellicht een transfer gaat maken. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad heeft Napoli enkele tientallen miljoenen gereserveerd voor de Belgische vleugelaanvaller.

Bakayoko staat ook nog altijd bij Paris Saint-Germain op het lijstje. De Parijzenaars probeerden afgelopen winter de pas twintigjarige rechtsbuiten al over te nemen van PSV, maar het bod van vijftien miljoen euro werd toen afgewezen door de Eindhovenaren. Elfrink verwacht dat PSG deze maand nog terug zal komen voor Bakayoko, maar met een verbeterd bod.

De kans lijkt echter klein dat de Belgisch international ook echt een overstap gaat maken. PSV wil de aanvaller absoluut niet kwijt en wil hem alleen laten gaan bij ‘echt zeer spectaculaire biedingen’. Bovendien heeft Bakayoko het prima naar zijn zin bij PSV en lijkt het er niet op dat hij zit te wachten op een vroegtijdig vertrek uit de lichtstad.

De aanvaller is namelijk van mening dat hij zich nog prima verder kan ontwikkelen bij PSV. Hij had een goede connectie met voormalig trainer Ruud van Nistelrooij, die zeer te spreken was over zijn instelling en mentaliteit. Maar ook onder Peter Bosz lijkt Bakayoko volop kansen te gaan krijgen komend seizoen. Hij tekende al voor de winnende treffer in de oefenwedstrijd tegen Nottingham Forest (1-0)