Napoli presenteert Kevin De Bruyne en geeft hem direct een bijnaam

Kevin De Bruyne is officieel speler van Napoli, zo maakt de club donderdag bekend via de clubkanalen. De aanvallende middenvelder komt over van Manchester City en hij heeft in Napels een contract voor twee seizoenen getekend met de optie voor nog een jaar.

Napoli heeft de Belgisch international na lang wachten op bijzondere wijze aangekondigd op social media. De club deelt een foto met De Bruyne op een grote troon in het tenue van Napoli. “King Kev is here”, zo luidt het bijschrift.

De overstap van De Bruyne naar Napels hing al even in de lucht. De spelmaker besloot eerder dit seizoen om Manchester City te verlaten, de club waar hij uitgroeide tot wereldster.

De Bruyne zag zijn aandeel afgelopen seizoen steeds kleiner worden, voelde minder vertrouwen van het bestuur en manager Pep Guardiola en besloot daarom zijn carrière elders te vervolgen.

De Bruyne krijgt bij Napoli te maken met trainer Antonio Conte, die besloot zijn kampioensploeg tóch trouw te blijven na toezeggingen van clubpresident Aurelio De Laurentiis over de mogelijkheden op de zomerse transfermarkt.

De Bruyne maakte in de zomer van 2015 de overstap van VfL Wolfsburg naar Manchester City. The Citizens betaalden een bedrag van 76 miljoen euro om de Belg naar Engeland te krijgen.

In 422 wedstrijden voor Manchester City maakte De Bruyne 108 doelpunten en gaf hij 177 assists. Ook won hij zes keer de Premier League, twee keer de FA Cup en één keer de Champions League.