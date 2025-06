Napoli ontvangt officieel bod van minimaal 65 miljoen euro voor Victor Osimhen

Napoli lijkt deze zomer dan eindelijk af te komen van Victor Osimhen. De topspits heeft geen toekomst bij de Italiaanse club, waarmee hij al een tijdje overhoop ligt. Al-Hilal wil de aanvaller graag verwelkomen en heeft 65 miljoen euro, exclusief bonussen voor hem over.

Osimhen en Napoli's clubpresident Aurelio De Laurentiis kunnen al een tijdje niet meer door een deur. De Nigeriaan stak zijn vertrekwens na de gewonnen landstitel in 2023 niet onder stoelen of banken, wat de directie van Napoli niet op prijs stelde.

Napoli probeerde Osimhen vorige zomer al te slijten, maar onder meer Chelsea wist geen akkoord te bereiken met Napoli. I Partenopei kozen daarom eieren voor hun geld met een verhuurperiode aan Galatasaray, waar hij in zijn ene seizoen uitgroeide tot publiekslieveling én landskampioen.

Die huurperiode zit er nu op. Galatasaray heeft de financiële middelen niet om Osimhen definitief te behouden en dus moet Napoli op zoek naar een andere oplossing.

Al-Hilal wil nu graag toeslaan en die interesse komt niet geheel uit de lucht vallen. De bij Inter vertrokken Simone Inzaghi is daar sinds woensdag officieel de trainer en de Italiaan kent Osimhen goed als tegenstander in de Serie A.

Het is nu aan Napoli of het het bod van Al-Hilal accepteert. Osimhen heeft een vertrekclausule van 75 miljoen euro in zijn tot medio 2026 lopende contract. Al-Hilal komt met zijn bod van 65 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen flink in de buurt.

De Saudische club is momenteel ook volop in onderhandeling met Osimhen zelf of de contractduur en financiële voorwaarden.