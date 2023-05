Napoli moet gewonnen Scudetto bekopen met vertrek sleutelfiguur

Dinsdag, 9 mei 2023 om 17:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:34

Cristiano Giuntoli vertrekt na dit seizoen bij Napoli, meldt La Repubblica. De sportief directeur heeft zijn jawoord gegeven aan Juventus. Giuntoli speelde een sleutelrol in de gewonnen Scudetto en was onder meer verantwoordelijk voor de komst van Victor Osimhen en Khvicha Kvaratskhelia. Bij Juventus krijgt hij de schone taak om eveneens een kampioensploeg te formeren, daar la Vecchia Signora al drie jaar droog staat.

In het seizoen 2019/20 ging Juventus er voor de laatste keer met de titel vandoor in de Serie A. In de jaren daarna volgden Internazionale, AC Milan en Napoli de Turijnse grootmacht op, waardoor het geduld begint op te raken. Volgens La Repubblica bestaat er geen enkele twijfel en is het aan Giuntoli om de huidige selectie van Juventus om te bouwen tot een serieuze titelconcurrent. De geruchten over een vertrek van de 51-jarige Italiaan gaan al een tijdje.

Italiaanse media melden dat voorzitter Aurelio de Laurentiis zijn goedkeuring heeft gegeven om, ondanks een tot volgend jaar lopend contract, in te stemmen met een vertrek van Giuntoli. Corriere dello Sport gaat een stap verder en weet dat de technische man persoonlijk rond is met Juventus. Giuntoli heeft naar verluidt 'verleiende' voorstellen uit Engeland afgewezen om binnen de landsgrenzen actief te blijven. Verwacht wordt dat hij scouts Giuseppe Pompilio en Stefano Stefanelli meeneemt.

Giuntoli wist met een aantal spraakmakende transfers een belangrijke stempel te drukken op het huidige successeizoen van Napoli. Zo haalde hij Osimhen en Kvaratskhelia naar de club en was hij tevens verantwoordelijk voor de komst van Min-jae Kim. Het drietal werd voor 105 miljoen euro gekocht en vertegenwoordigt momenteel een waarde van 235 miljoen euro. Ook andere aankopen van Giuntoli zijn door de landstitel explosief gestegen in marktwaarde.