Napoli knokt zich na dubbelslag Giroud met schitterende treffers naar remise

Zondag, 29 oktober 2023 om 22:41 • Bart DHanis • Laatste update: 23:16

Napoli heeft zich zondag knap teruggevochten tegen AC Milan. In het eigen Stadio Diego Armando Maradona kwamen de Napolitanen met 0-2 achter door twee doelpunten van Olivier Giroud. Via Matteo Politano en Giacomo Raspadori werd de stand in de tweede helft gelijkgetrokken tot 2-2. Milan blijft dankzij het punt derde. Napoli klimt naar de vierde plek.

Milan begon met Tijjani Reijnders in de basis. In een openingsfase waar Napoli de betere kansen kreeg, kwam Milan op voorsprong. Giroud knikte een voorzet van Christian Pulisic tegen de handen van Alex Meret aan, die de bal net niet uit het doel wist te slaan: 0-1.

Na de 0-1 was Napoli via Matteo Politano dicht bij de gelijkmaker. De Italiaan kreeg een lage strakke voorzet bij de tweede paal voor zijn voeten, maar kreeg hem er met zijn zwakkere rechterbeen niet in.

Luttele minuten later wist Milan dan zelfs de marge te verdubbelen. Dit keer kwam Davide Calabria met een voorzet op Giroud. De Franse spits hing hoog in de lucht en kopte via de binnenkant van de paal raak: 0-2.

In het tweede bedrijf kwam Napoli al snel terug in het duel. Politano dribbelde via de rechterkant van de zestien naar binnen, kapte zijn tegenstander uit en haalde verwoestend uit in de verre kruising: 1-2.

Na de aansluitingstreffer kreeg Napoli via Politano, Giovanni Di Lorenzo en Kvicha Kvaratskhelia kansen op de gelijkmaker. Milan-doelman Mike Maignan wist zijn doel echter nog schoon te houden.

In de 64ste minuut moest de Franse doelman toch vissen. Raspadori schoot een vrije trap van ongeveer 25 meter afstand tot het doel keihard in de rechterhoek en trok zo de stand gelijk.

Raspadori nog aan toe man! ?? Wat een verrukkelijke gelijkmaker in een smaakvolle Italiaanse kraker! ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliMilan pic.twitter.com/dz7HAi1Oxz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2023

In het laatste kwart van de wedstrijd kregen beide ploegen grote kansen om op voorsprong te komen. Rafael Leão dribbelde naar binnen, schoot in de korte hoek, maar werd gestuit door Napoli-doelman Meret. In de slotfase van het duel kwam Napoli ook nog met tien man te staan. Natan kreeg na een overtreding op Luka Romero zijn tweede gele kaart en moest vroegtijdig inrukken.