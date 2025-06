Napoli is op stoom na komst De Bruyne en kijkt rond bij Liverpool en Manchester United

Darwin Núñez ruilt Liverpool deze zomer wellicht in voor Napoli. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt via X dat de Italiaans kampioen volop in gesprek is met de aanvaller en diens management over een contract in Napels.

Núñez wordt volgens Romano ook gevolgd door andere clubs uit Europa en de Saudi Pro League. De spits uit Uruguay lijkt klaar voor een vertrek bij Liverpool, dat de miljoenen die zijn vertrek oplevert wil gebruiken voor het aantrekken van een nieuwe spits.

Gianluca Di Marzio van Sky Italia benadrukt dat het binnenhalen van Núñez een ingewikkelde operatie is voor Napoli, dat dolgraag een aanvaller wil koppelen aan Romelu Lukaku. Naar verluidt verlangt Liverpool minstens 60 miljoen euro voor de aanvaller die nog drie seizoenen vastligt op Anfield.

Napoli houdt er rekening mee dat de komst van Núñez niet te realiseren valt en ziet Lorenzo Lucca als alternatief. Volgens La Gazzetta dello Sport is de regerend landskampioen bereid om 30 miljoen euro neer te leggen voor de voormalig spits van Ajax.

I Partenopei kijkt tevens naar versterkingen voor het middenveld en volgens Di Marzio is Jadon Sancho op de radar verschenen van Napoli. De spelmaker, afgelopen seizoen verhuurd aan Chelsea, lijkt geen toekomst te hebben bij Manchester United.

Het is afwachten of en wanneer Napoli een eerste bod neerlegt op Old Trafford voor Sancho, die nog een jaar vastligt in Manchester en volgens Transfermarkt 28 miljoen euro waard is.

Napoli versterkte het middenveld onlangs met Kevin De Bruyne. De Belgische routinier (33) koos na tien seizoenen bij Manchester City voor het avontuur in de Serie A.