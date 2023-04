Napoli geeft winst in slotfase volledig uit handen en moet titelfeest uitstellen

Napoli heeft zich zondagmiddag nog niet tot kampioen van Italië kunnen kronen. I Partenopei hadden daarvoor een overwinning nodig tegen Salernitana, maar kwamen bedrogen uit: 1-1. Een half uur voor tijd kwam Napoli op voorsprong via Mathías Olivera, die zijn ploeg naar de scudetto leek de koppen. Napoli speelde echter niet overtuigend, pakte na de openingstreffer niet door en liep tien minuten voor tijd tegen de 1-1 van Boulaye Dia aan. Daardoor moet Napoli het vieren van de scudetto, de eerste sinds het seizoen 1989/90, minimaal tot woensdag uitstellen.

Napoli moest het stellen zonder de geblesseerden Matteo Politano en Mário Rui. Daardoor mochten Hirving Lozano en Olivera het vanaf de aftrap laten zien. Spalletti had geen verrassingen in petto en stelde zijn op papier sterkste elf op. Dat betekende dat Lozano in de aanval vergezeld werd door Victor Osimhen en Kvicha Kvaratskhelia. Op het middenveld moesten André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka en Piotr Zielinski de dienst uitmaken. Zij stonden tegenover het viermansmiddenveld van Salernitana, waar onder meer Tonny Vilhena stond opgesteld.

Al na iets meer dan een minuut spelen konden de Napoli-supporters bijna juichen. Een strakke voorzet van Lozano belandde op het hoofd van Osimhen, die zijn kopbal maar net naast zag gaan. Het was het startsein voor de dominantie van de thuisploeg in de eerste helft. Toch zouden de kansen uiterst schaars bleven. Napoli kwam amper door de verdediging van Salernitana heen en de weinige echte kansen die het wel kreeg werden niet benut. Zo kreeg Osimhen een goede kopkans, die door Guillermo Ochoa onschadelijk werd gemaakt. Napoli probeerde de muur met de karakteristieke korte combinaties te doorbreken, maar kwamen er maar niet doorheen. Steekpasses en voorzetten leidden niet tot de gewenste treffer, die dus in de tweede helft zou moeten vallen.

In de tweede helft bleef Napoli als vanzelfsprekend drukken. Het leidde na vijf minuten na rust tot een gevaarlijk schot van Kvaratskhelia, die zijn poging ternauwernood over de lat zag vliegen. Na ruim een uur spelen was de verlossende treffer alsnog daar. Een voorzet van Giacamo Raspadori, die pas een minuut op het veld stond, kwam perfect op het hoofd terecht van Olivera, die krachtig raak kopte: 1-0. De uitzinnige en opgeluchte supporters in het Stadio Diego Armando Maradona zagen Napoli na de treffer op twee gedachten hinken en dat kwam de ploeg duur te staan. Dia creëerde aan de rand van de zestien op fraaie wijze wat ruimte voor zichzelf en schoot prachtig in de verre hoek raak: 1-1. Een schot van Kvaratskhelia en een kopbal van Amir Rrahmani waren in de absolute slotfase nog een prooi voor Ochoa.