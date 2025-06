Napoli gaat na Kevin De Bruyne 25 miljoen euro betalen voor volgende aanwinst

Nadat de komst van Kevin De Bruyne op donderdag officieel werd aangekondigd, gaat Napoli zich spoedig versterken met een volgende middenvelder. Volgens journalist Alfredo Pedullà van Football Italia is de club namelijk dicht bij een akkoord met AC Milan over de transfer van Yunus Musah.

Napoli zet bijzonder hoog in op de transfermarkt, wat alles te maken heeft met de wensen van trainer Antonio Conte en het verlangen van de landskampioen om zich goed te presenteren in de Champions League komend seizoen.

Woensdag meldden verschillende Italiaanse media, waaronder Sky Italia, dat een transfer van Musah naar Napoli aanstaande is. Milan wil inclusief bonussen 25 miljoen euro toucheren voor de Amerikaan, die tot medio 2028 vastligt in San Siro.

Inmiddels zijn de onderhandelingen dusdanig vergevorderd, dat enkel de laatste plooien moeten worden gladgestreken. Volgens Pedullà gaat het om de bonussen. Milan wil iets meer aan bonussen kunnen verdienen dan Napoli nu aanbiedt.

Musah heeft zijn zinnen inmiddels gezet op een transfer, die er vrijwel zeker komt. Als Milan daadwerkelijk 25 miljoen euro gaat toucheren, dat maakt het een kleine winst op de middenvelder, die in de zomer van 2021 voor 21,3 miljoen overkwam van Valencia.

De komst van Musah is een uitdrukkelijke wens van Conte, die in de 47-voudig international een waardevolle vervanger ziet van Philip Billing. De 29-jarige Deen heeft niet genoeg indruk kunnen maken op Napoli, dat de koopoptie in het huurcontract met AFC Bournemouth niet gaat lichten.

Musah kwam tot 80 optredens in het shirt van Milan. Scoren deed hij niet, al was hij wel goed voor vijf assists. Musah (22) was doorgaans niet verzekerd van een basisplaats bij Milan, dat het geld goed kan gebruiken. I Rossoneri spelen komend seizoen niet Europees en lopen derhalve inkomsten mis.