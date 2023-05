Napoli-fans intimideren eigen spelers: shirts en broeken van lichaam gerukt

Donderdag, 4 mei 2023 om 23:53 • Mart van Mourik

Uitzinnige fans van Napoli hebben zich na afloop van het binnenhalen van de landstitel van hun slechtste kant laten zien. Donderdagavond werden de Napolitanen voor de derde keer in de clubhistorie kampioen van Italië na een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Udinese. Direct na het laatste fluitsignaal werd het veld van Udinese bestormd, waardoor de politie moest ingrijpen met traangas om de uitzinnige fans van het veld te krijgen en de spelers met rust te laten.

Direct na afloop van het binnenhalen van de eerste Scudetto in 33 bestormden de fans van Napoli het veld. In eerste instantie leek er feest gevierd te worden met de spelers, maar al snel sloeg de sfeer om. De selectie van Napoli werd geïntimideerd door zijn eigen fans en sommigen werden gedwongen hun broeken en shirts af te staan. Onder meer Piotr Zielinski (zie foto) werd van een deel van zijn tenue beroofd. De Italiaanse politie moest ingrijpen met traangas om de uitzinnige menigte van het veld te krijgen.

Napoli fans have invaded the pitch asking for shirts & shorts from the players. Poor Zielinski...?????? pic.twitter.com/dPTmI60EtV