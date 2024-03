Napoli-eigenaar deed spelers voorafgaand aan duel met Barça waanzinnige belofte

De selectie van Napoli heeft dinsdagavond een enorme winstpremie misgelopen. Eigenaar Aurelio De Laurentiis onthulde dat hij de spelers van i Partenopei in aanloop naar de Champions League-kraker tegen Barcelona had gestimuleerd door hen een flinke som geld te beloven bij het bereiken van de kwartfinales. Napoli ging in Catalonië echter met 3-1 onderuit.

De ploeg van trainer Francesco Calzona had na het 1-1 gelijkspel in het heenduel nog alle kans om tot de laatste acht in het miljardenbal door te stoten.

De Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport meldde voorafgaand aan de return dat De Laurentiis de spelers van Napoli tien miljoen euro had beloofd als ze dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League af zouden rekenen met Barça.

In een interview aan CBS Sports liet de 74-jarige voorzitter zelfs weten dat hij de spelers ‘meer dan tien miljoen euro’ had beloofd bij kwalificatie voor de kwartfinales.

Napoli President Aurelio De Laurentiis confirms to @GuillemBalague he will be paying his players €10m+ if they beat Barca ?? pic.twitter.com/VCMULgsxcY — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) March 12, 2024

De Laurentiis zette alles op alles om zich met Napoli te kwalificeren voor het WK voor Clubs in 2025, dat komend jaar in de Verenigde Staten plaatsvindt. Dan had het echter wel de volgende ronde van de Champions League moeten bereiken. Door de uitschakeling van Napoli is het Juventus dat zich nu samen met Inter heeft verzekerd van deelname aan het mondiale clubtoernooi.

Vanaf 2025 wordt het WK voor clubs om de 4 jaar gespeeld en doen er in totaal 32 teams mee. Op dit moment zijn er al tien Europese clubs zeker van een ticket: Bayern München, Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea, Inter, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto en Real Madrid.

